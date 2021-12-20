«Будет попытка ввести в менеджмент «своих людей» 20.12.2021, 20:17

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Чем грозит А1 заявление Лукашенко о «жестких мерах»?

После задержания пресс-секретаря А1 Николая Бределева пропаганда набросилась на мобильного оператора и обвинила его в сливе данных. Правда, кому и каких не уточнялось. А1 прокомментировала, что будет защищаться и защищать сотрудников, а также, что имеет строгие стандарты по предупреждению слива данных и механизмы расследования таких дел. Скандал вышел на уровень австрийского МИД. А вчера замглавы Администрации Таракана Игорь Луцкий заявил, что Лукашенко потребовал оценить деятельность компании и принять «жесткие меры», пишет «Наша Нива».

«Телекоммуникационный и контент-провайдер А1 в некотором смысле «сливал» не тот контент и не туда. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. В этой связи Александр Лукашенко поручил провести оценку действий компании», — сказал вчера Игорь Луцкий.

То, что такую угрозу озвучил не председатель КГК или КГБ, а только Луцкий, оставляет надежду на то, что обойдется без серьезных последствий.

«В общем, эта длительная угрожающая говорильня выбивается из привычной модели поведения властей, которые сегодня не оглядываясь могут позволить себе любой погром, — говорит источник «Нашей Нивы», сведущий в этой сфере. — Выделяется история и отсутствием конкретики, только ее очертаниями, попадающими в паблик: и Луцкий, и пропаганда говорят о каких-то таинственных сливах, смысл которых, равно как их адресаты и пострадавшие, не разглашаются.

Вероятно, специфический характер этих «сливов», который вряд ли мог бы повредить широкому кругу клиентов (как это пытается выставить пропаганда), и не дает чиновникам до конца договаривать фразы».

«Так называемыми «сливами» информации занимались даже почтальонки, наивно было бы думать, что не было сливов со стороны мобильных операторов — и я специально не выделяю только одного из них, — отмечает наш собеседник. — Вопрос, какие сливы система посчитала опасными для себя.

Я думаю, речь идет о триангуляции (местоположение — прим. НН) абонентов в определенное время, распечатки звонков между абонентами, из чего, при правильном подходе, можно сделать однозначные и конкретные выводы. Пример мы все наблюдали во время просмотра расследования об истинных обстоятельствах смерти Романа Бондаренко».

«Я думаю, что ищут конкретных людей, ответственных за сливы триангуляций, об этом косвенно свидетельствуют бегство отдельных технических сотрудников из многих компаний, не только от операторов, — говорит наш собеседник. — В МТС сейчас ввели в штат кагэбиста, чья работа, как понимаю, искать кто, что и когда.

А1 введению такого работника в свой штат сопротивляется. Я думаю, это им настойчивый и продолжительный сигнал, чтобы выдавали своих и принимали предложение на введение личистов в штат.

Если смотреть на все это глазами Тертеля, то складывается неловкая ситуация — компания с иностранным капиталом может знать, где и когда находится любой сотрудник так называемых силовых структур, чиновник, и с кем он говорит, а воздействие на эту компанию минимальное», — добавляет собеседник.

Пока что до конца не ясно место пресс-секретаря Бределева в этой истории. Стал он целеустремленной жертвой репрессий, или просто удобным для атаки совпадением? В кулуарах популярна версия, что его взяли случайно.

«Доказанная таким образом нелояльность наложится на старые факты о снятой с государственного телевидения рекламе летом 2020-го. Эти какие-то «сливы» — этого сегодня уже достаточно с учетом массива информации, которым они владеют», — считает другой наш собеседник.

В чем конечная задача?

«Я думаю, будет попытка ввести в менеджмент каких-то своих людей под этой маркой, что это основное.Ну а параллельно разного рода конкуренты будут пытаться решить свои задачи, — говорит другой собеседник. — МТС — свои.

ОАЦ, который уже известно, что пойдет в А1 с проверкой — свои (ОАЦ — соучредитель BeCloud, одного из двух в Беларуси центров сохранения данных, второй создан А1).

Чем закончится проверка, которую проведет прямой конкурент, можно в принципе спрогнозировать — ничем хорошим», — отметил собеседник.

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