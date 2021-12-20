Иван Яковина: Лукашенко опасается врагов среди собственного окружения 5 20.12.2021, 20:25

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Иван Яковина

Белорусский диктатор вцепился во власть и вызывает ненависть уже не только у народа.

Диктатор Александр Лукашенко пытается удержать власть в Беларуси, но в то же время опасается врагов среди собственного окружения, считает международный обозреватель НВ Иван Яковина. Доказательством метания из крайности в крайность служит речь узурпатора на совещании о противодействии санкционным мерам.

О чем рассказывал Лукашенко на заседании так называемого белорусского правительства и как повлияли санкции на белорусскую экономику, Яковина проанализировал в эфире своей авторской программы Світ огляд на Радио НВ.

16 декабря в Беларуси прошло заседание так называемого правительства, посвященное [противодействию] санкциям. Во главе — бывший президент Александр Лукашенко, который сейчас является узурпатором [власти] и диктатором.

На заседании выступал так называемый первый вице-премьер правительства. Зовут этого несчастного человека Николай Снопков. Он выглядел как побитая собака и рассказывал о том, как повлияют санкции на белорусскую экономику.

Если коротко — очень плохо повлияют. Проблема в том, что сейчас из-за санкций Беларусь остается, во-первых, без валюты, а во-вторых, без возможности рефинансировать свои старые долги — занять доллары на внешних рынках. В 2022 году Беларуси предстоит погасить 3,5 миллиарда долларов долгов, а в 2023 — почти пять миллиардов долларов. Итого — почти восемь миллиардов долларов внешних долгов. Где взять эти миллиарды — никакого представления нет, потому что калийные удобрения запретили, экспорт нефтепродуктов тоже запретили, иностранной валюты Беларуси просто не осталось. Не картошкой же отдавать.

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