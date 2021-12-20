СБУ: Порошенко сделал энергетику Украины зависимой от РФ и боевиков «ЛДНР» 48 20.12.2021, 20:32

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В СБУ заявили, что Порошенко способствовал расторжению контрактов на поставки угля из ЮАР.

Следствие считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко и другие фигуранты уголовного производства о поставках угля из оккупированных территорий поставили энергетику Украины в зависимость от России и боевиков "ЛНР" и "ДНР". Об этом руководитель отдела Главного следственного управления ГБР Виталий Овдиенко рассказал 20 декабря на брифинге в Киеве, трансляция велась в Facebook Cлужбы безопасности Украины.

"Бывший президент подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства РФ способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В сентябре – ноябре 2021 года в этом производстве о подозрении сообщили еще одному действующему народному депутату [от "Оппозиционной плтаформы – За жизнь" Виктору Медведчуку], бывшему министру энергетики [Владимиру Демчишину], а также еще одному гражданину Украины. По мнению следствия, эти фигуранты поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций ["ЛДНР"], что в свою очередь подорвало энергетическую безопасность государства в 2014–2015 годах, лишило [Украину] возможности диверсификации источников поставок энергетических ресурсов и предоставило РФ более широкие возможности для вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", – сказал Овдиенко.

Как уточнила пресс-служба СБУ, подозрение в госизмене, которое сегодня предъявили Порошенко, основано на показаниях свидетелей, судебных экспертиз, аудиофайлах и документах, где зафиксирована информация периода 2014–2015 годов.

В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства о поставках угля из ОРДЛО.

"Порошенко подозревается в том, что в течение 2014–2015 годов, будучи в должности президента Украины, используя предоставленные ему полномочия и имеющиеся инструменты воздействия на определенных руководителей центральных органов государственной власти, оказал незаконные действия по расторжению разрыва имеющихся торговых связей Украины на поставку крайне необходимого в то время Украине угля из Южноафриканской республики. В то же время, по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с не подконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и псевдореспублик "ЛДНР". Таким образом незаконные действия [Порошенко] являются помощью РФ и терорганизациям "ЛНР" и "ДНР" в подрывной деятельности против Украины, являющейся одной из форм госизмены", – сказал ни брифинге начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

По его данным, после заключения контрактов на поставки угля из ОРДЛО "подозреваемый и другие соучастники указанного преступления осуществили материальное содействие деятельности терорганизаций на сумму свыше 200 млн грн и наличными, и путем безналичного расчета".

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