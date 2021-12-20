Белорусский врач: Сколько стоит честь? 13 20.12.2021, 20:36

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иллюстрационное фото

Что стало с теми, кем мы восторгались.

Когда я был маленьким, я уяснил одну простую истину: одно позорное действие оставляет отпечаток на долгие годы и очень сложно потом "отмыться", пишет белорусский врач.

Когда я учился в БГМУ, я с большим удовольствием слушал лекции профессора Карпова, который производил на меня впечатление настоящего профессора - умудренного опытом эксперта, у которого всегда есть ответ на самые сложные и каверзные вопросы.

Я искренне восхищался доктором Руммо, который с нуля создал сложнейшую службу. Да, пусть у него и был карт-бланш от государства и финансирование, но сколько сил потрачено на обучение, подбор единомышленников в команду и наработку навыков.

РНПЦ травматологии я знал хуже, но был наслышан об их высоком уровне и всегда понимал, что этот центр собрал в себе команду профессионалов, которые, под руководством не меньших профессионалов, делают поистине крутые вещи.

БГМУ был для меня родным домом, Альма Матер, и даже декан с ректором воспринимались как родные.

А сейчас, меня мучает один вопрос: что стало с теми, кем я восторгался?

Скажите, сколько стоит честь? Является ли корочка с надписью "академик" или "член-корреспондент" достойной ценой для продажи совести? Многие из вас, наших бывших примеров для подражания, действительно внесли колоссальный вклад в науку, но запомнят ведь вас не этим...

Руммо Олег Олегович - доверенное лицо и агитатор палача и садиста лукашенко. Равнодушный зритель, местный царёк с удивлением взиравший на бунтующую челядь.

Карпов Игорь Александрович - молчал и смотрел, как от COVID вымирает Беларусь, глуша голос правды доносящийся из возглавляемой вами кафедры.

Герасименко Михаил Александрович - именно при нем в РНПЦ травматологии и ортопедии ушло огромное количество сотрудников, с его согласия и инициативы проводились репрессии против работников центра.

Рубникович Сергей Петрович - отчислял студентов по политическим мотивам, чинил репрессии против преподавателей. Вызывал силовиков для расправой над студентами в стенах университета, готовящего представителей самой гуманной профессии...

Да уж, дорогие "коллеги". Вы стали на один уровень с нынешним худруком Купаловского театра, чья вершина - это открытие вино-водочного магазина. Но сейчас за свою лояльность эта дама хочет стать и актрисой. И ведь станет... Павлинку будет играть.

Так же стали директорами РНПЦ доктора Солнцева и Митьковская - вместо уволенных Конопли и Мрочека, не демонстрировавших лояльности власти.

Своими поступками вы - ранее уважаемые медицинским сообществом коллеги - просто показываете то, что вам дороже собственный комфорт, а честь, совесть и самоуважение для вас лишь пустые слова.

Такая сейчас реальность, что от любого профессионала требуется только лояльность к режиму. Даже профессионализм необязателен.

Сейчас крайне удачное время для удовлетворения своих амбиций и хотелок.

Поэтому - требуйте! Требуйте, медали и ордена - за верность убийце и тирану. Квартиры и звания, должности и премии. Наслаждайтесь жизнью, получайте новые звания и выгодные карьерные предложения, не забывайте только присаживаться в глубоком книксене перед диктатором.

Вы сделали свой выбор. Что бы вы потом не говорили и о чем бы не шептались в коридорах с коллегами - надеюсь у вас хватит мужества признать то, что продать честь и совесть - это был именно выбор. Игнорируйте насилие над мирными людьми, подписывайте очередные протоколы об увольнении классных специалистов из ваших больниц и университетов, смотрите запойно видео, которые склепала пропаганда о революционной победе Беларуси над бывшими и будущими штаммами коронавируса и обязательно не замечайте кладбища, на которых больше нет мест для новых умерших от COVID.

Делайте это все, но не забывайте: наступят времена, когда в ответ на ваше привычное "Ну вы же все понимаете..." прозвучит ваш личный приговор суда.

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