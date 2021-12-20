В Минской области изменится график движения многих пригородных автобусов
- 20.12.2021, 20:49
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Изменения коснутся многих районов.
В Минской области изменится график движения пригородных автобусов, сообщает «Минсктранс». Изменения коснутся Минского, Молодечненского, Логойского, Смолевичского, Пуховичского, Узденского и Дзержинского районов.
Минский и Молодечненский районы
С 29.12.2021 отменяется выполнение рейсы «Минсктранса»
№ 417/417А/417Д ДС Славинского – Радошковичи,
№ 432 АС Юго-Западная – санаторий Сосновый Бор;
№ 414 АС Юго-Западная – Загорцы.
Одновременно с 29.12.2021 вводятся рейсы ОАО «Миноблавтотранс»:
№ 417/417А/417Д ДС Славинского – Радошковичи.
№ 281С Заславль – Радошковичи;
№ 414С Заславль – Загорцы;
№ 432С Заславль – Сосновый Бор;
№ 282С Радошковичи – Сосновый Бор;
№ 283С Радошковичи Загорцы.
Логойский район
С 29.12.2021 отменяются следующие рейсы:
№ 251 ДС Славинского – Логойск;
№ 251У ул. Карбышева – Логойск;
№ 313 ДС Славинского – Прудище;
№ 315 ДС Славинского – Черняховский;
№ 315А ДС Славинского – Черняховский ч/з Ковалевщину;
№ 350 ДС Славинского – Логойск ч/з РГЦ Силичи;
№ 351 ДС Славинского – Логойск;
№ 351А ДС Славинского – Логойск ч/з Селище;
№ 351У ул. Карбышева – Логойск;
№ 353 ДС Славинского – Прудище;
№ 265 ДС Карастояновой – Мочаны;
№ 284 ДС Карастояновой – Семково;
№ 381 ДС Карастояновой – Большие Бесяды;
№ 369 ДС Карастояновой – Янушковичи.
Одновременно с 29.12.2021 вместо них вводятся рейсы ОАО «Миноблавтотранс»:
№ 238С Логойск – Черняховский;
№ 315 Минск – Черняховский;
№ 315а Минск – Черняховский ч/з Корму;
№ 451 Минск – Логойск;
№ 350 Минск – Логойск ч/з РГЦ Силичи;
№ 313 Минск – Домаши;
№ 353 Минск – Прудище;
№ 211С Логойск – Прудище;
№ 381С Минск – Великие Бесяды;
№ 369С Минск – Янушковичи;
№ 369аС Минск – Янушковичи ч/з Беларучи;
№ 465С Минск – Мочаны.
Смолевичский район
С 29.12.2021 отменяются рейсы «Минсктранса»
№ 430С ст.м.Уручье – Усяж;
№ 447УЭ ст. м. Восток – Смолевичи;
№ 447Э ДС Славинского – Смолевичи;
№ 256 ДС Славинского – Пастухи;
№ 375 АС Автозаводская – Парк «Великий Камень»;
№ 375У Сокол – Парк «Великий Камень».
Одновременно с 29.12.2021 вводятся рейсы ОАО «Миноблавтотранс»:
№ 375 Минск – Парк «Великий Камень»;
№ 375У Сокол – Парк «Великий Камень»;
№ 447Э Минск – Смолевичи;
№ 230С/230уС Смолевичи – Усяж;
№ З56 Минск – Пастухи;
№ 395 Минск – Смолевичи.
Вместо рейса пригородного экспрессного маршрута № 447Э ст. м. Восток – Смолевичи с временем отправления в 05:25 от остановочного пункта «ст. м. Восток» и прибытием в 05:59 на остановочный пункт «ГК Озёрный», в 06:01 на остановочный пункт «Белореченская», в 06:03 на остановочный пункт «Комсомольская» организуется выполнение рейса городского маршрута № 1 Белореченская – ж/д ст. Заречное с временем отправления в 05:20, 06:00 от остановочного пункта «Белореченская», в 05:21, 06:01 от остановочного пункта «ЖК Смолевичи», в 05:22, 06:02 от остановочного пункта «ГК Озёрный», в 05:23, 06:03 от остановочного пункта «А. Лявданского», в 05:24, 06:04 от остановочного пункта «Рождественская», в 05:26, 06:06 от остановочного пункта «Комсомольская» и прибытием на остановочный пункт «ж/д о.п. Заречное» в 5:28, 6:08.
Вместе с этим, вместо рейса пригородного маршрута № 430С Минск – Усяж с временем отправления в 06:20 от остановочного пункта «Усяж» организуется выполнение рейса пригородного маршрута № 230С Смолевичи – Усяж со временем отправления в 06:00 от остановочного пункта «Усяж» и прибытием в 06:15 на остановочный пункт «ж/д о.п. Заречное», что позволит осуществить пересадку на пригородный экспрессный маршрут № 447Э Минск – Смолевичи с временем отправления в 06:20 от остановочного пункта «ж/д о.п. Заречное» или на поезд региональных линий экономкласса с временем отправления в 06:23 от железнодорожной станции «Заречное».
Пуховичский район
С 29.12.2021 отменяется рейсы «Минсктранса»:
№ 322 АС Юго-Западная – Правдинский;
№ 232 АС Автозаводская – Борки;
№ 342 АС Автозаводская – Голоцк;
№ 883 АС Автозаводская – Руденск ч/з Узляны;
№ 292 АС Автозаводская – Руденск;
№ 446 АС Юго-Западная – Озеричино;
№ 446А АС Юго-Западная – Озеричино ч/з Дудичи;
№ 446Д АС Юго-Западная – Озеричино ч/з Дудутки;
№ 446У ул. Брилевская – Озеричино.
Одновременно с 29.12.2021 вводятся рейсы ОАО «Миноблавтотранс»:
№ 446С/446аС Минск – Озеричино;
№ 448С/448аС Минск – Правдинский;
№ 482С Минск – Руденск;
№ 342С Минск – Голоцк;
№ 483С Минск – Руденск ч/з Седчу.
Узденский и Дзержинский районы:
С 29.12.2021 отменяется рейсы «Минсктранса»:
№ 405А АС Юго-Западная – Борки ч/з Корму;
№ 405У ул. Брилевская – Борки;
№ 411 АС Юго-Западная – Тристенец;
№ 237 АС Юго-Западная – Даниловичи;
№ 237А АС Юго-Западная – Даниловичи;
№ 237У ул. Брилевская – Даниловичи;
№ 374 АС Юго-Западная – Новая Родина;
№ 439 АС Юго-Западная – Ясень;
№ 445 АС Юго-Западная – Александрово;
№ 355 АС Юго-Западная – Чики ч/з Богушово.
Одновременно с 29.12.2021 вводятся рейсы ОАО «Миноблавтотранс»:
№ 338С/338аС Минск – Даниловичи;
№ 374С/374аС Минск – Александрово;
№ 445С/445аС Минск – Александрово;
№ 222С Дзержинск – Даниловичи;
№ 355С/355уС Минск – Чики;
№ 255С Дзержинск – Чики;
№ 405С, 405аС, 405бС Минск – Борки;
№ 205С Узда – Борки;
№ 411С Минск – Тристенец.