В Минской области изменится график движения многих пригородных автобусов 20.12.2021, 20:49

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Изменения коснутся многих районов.

В Минской области изменится график движения пригородных автобусов, сообщает «Минсктранс». Изменения коснутся Минского, Молодечненского, Логойского, Смолевичского, Пуховичского, Узденского и Дзержинского районов.

Минский и Молодечненский районы

С 29.12.2021 отменяется выполнение рейсы «Минсктранса»

№ 417/417А/417Д ДС Славинского – Радошковичи,

№ 432 АС Юго-Западная – санаторий Сосновый Бор;

№ 414 АС Юго-Западная – Загорцы.

Одновременно с 29.12.2021 вводятся рейсы ОАО «Миноблавтотранс»:

№ 417/417А/417Д ДС Славинского – Радошковичи.

№ 281С Заславль – Радошковичи;

№ 414С Заславль – Загорцы;

№ 432С Заславль – Сосновый Бор;

№ 282С Радошковичи – Сосновый Бор;

№ 283С Радошковичи Загорцы.

Логойский район

С 29.12.2021 отменяются следующие рейсы:

№ 251 ДС Славинского – Логойск;

№ 251У ул. Карбышева – Логойск;

№ 313 ДС Славинского – Прудище;

№ 315 ДС Славинского – Черняховский;

№ 315А ДС Славинского – Черняховский ч/з Ковалевщину;

№ 350 ДС Славинского – Логойск ч/з РГЦ Силичи;

№ 351 ДС Славинского – Логойск;

№ 351А ДС Славинского – Логойск ч/з Селище;

№ 351У ул. Карбышева – Логойск;

№ 353 ДС Славинского – Прудище;

№ 265 ДС Карастояновой – Мочаны;

№ 284 ДС Карастояновой – Семково;

№ 381 ДС Карастояновой – Большие Бесяды;

№ 369 ДС Карастояновой – Янушковичи.

Одновременно с 29.12.2021 вместо них вводятся рейсы ОАО «Миноблавтотранс»:

№ 238С Логойск – Черняховский;

№ 315 Минск – Черняховский;

№ 315а Минск – Черняховский ч/з Корму;

№ 451 Минск – Логойск;

№ 350 Минск – Логойск ч/з РГЦ Силичи;

№ 313 Минск – Домаши;

№ 353 Минск – Прудище;

№ 211С Логойск – Прудище;

№ 381С Минск – Великие Бесяды;

№ 369С Минск – Янушковичи;

№ 369аС Минск – Янушковичи ч/з Беларучи;

№ 465С Минск – Мочаны.

Смолевичский район

С 29.12.2021 отменяются рейсы «Минсктранса»

№ 430С ст.м.Уручье – Усяж;

№ 447УЭ ст. м. Восток – Смолевичи;

№ 447Э ДС Славинского – Смолевичи;

№ 256 ДС Славинского – Пастухи;

№ 375 АС Автозаводская – Парк «Великий Камень»;

№ 375У Сокол – Парк «Великий Камень».

Одновременно с 29.12.2021 вводятся рейсы ОАО «Миноблавтотранс»:

№ 375 Минск – Парк «Великий Камень»;

№ 375У Сокол – Парк «Великий Камень»;

№ 447Э Минск – Смолевичи;

№ 230С/230уС Смолевичи – Усяж;

№ З56 Минск – Пастухи;

№ 395 Минск – Смолевичи.

Вместо рейса пригородного экспрессного маршрута № 447Э ст. м. Восток – Смолевичи с временем отправления в 05:25 от остановочного пункта «ст. м. Восток» и прибытием в 05:59 на остановочный пункт «ГК Озёрный», в 06:01 на остановочный пункт «Белореченская», в 06:03 на остановочный пункт «Комсомольская» организуется выполнение рейса городского маршрута № 1 Белореченская – ж/д ст. Заречное с временем отправления в 05:20, 06:00 от остановочного пункта «Белореченская», в 05:21, 06:01 от остановочного пункта «ЖК Смолевичи», в 05:22, 06:02 от остановочного пункта «ГК Озёрный», в 05:23, 06:03 от остановочного пункта «А. Лявданского», в 05:24, 06:04 от остановочного пункта «Рождественская», в 05:26, 06:06 от остановочного пункта «Комсомольская» и прибытием на остановочный пункт «ж/д о.п. Заречное» в 5:28, 6:08.

Вместе с этим, вместо рейса пригородного маршрута № 430С Минск – Усяж с временем отправления в 06:20 от остановочного пункта «Усяж» организуется выполнение рейса пригородного маршрута № 230С Смолевичи – Усяж со временем отправления в 06:00 от остановочного пункта «Усяж» и прибытием в 06:15 на остановочный пункт «ж/д о.п. Заречное», что позволит осуществить пересадку на пригородный экспрессный маршрут № 447Э Минск – Смолевичи с временем отправления в 06:20 от остановочного пункта «ж/д о.п. Заречное» или на поезд региональных линий экономкласса с временем отправления в 06:23 от железнодорожной станции «Заречное».

Пуховичский район

С 29.12.2021 отменяется рейсы «Минсктранса»:

№ 322 АС Юго-Западная – Правдинский;

№ 232 АС Автозаводская – Борки;

№ 342 АС Автозаводская – Голоцк;

№ 883 АС Автозаводская – Руденск ч/з Узляны;

№ 292 АС Автозаводская – Руденск;

№ 446 АС Юго-Западная – Озеричино;

№ 446А АС Юго-Западная – Озеричино ч/з Дудичи;

№ 446Д АС Юго-Западная – Озеричино ч/з Дудутки;

№ 446У ул. Брилевская – Озеричино.

Одновременно с 29.12.2021 вводятся рейсы ОАО «Миноблавтотранс»:

№ 446С/446аС Минск – Озеричино;

№ 448С/448аС Минск – Правдинский;

№ 482С Минск – Руденск;

№ 342С Минск – Голоцк;

№ 483С Минск – Руденск ч/з Седчу.

Узденский и Дзержинский районы:

С 29.12.2021 отменяется рейсы «Минсктранса»:

№ 405А АС Юго-Западная – Борки ч/з Корму;

№ 405У ул. Брилевская – Борки;

№ 411 АС Юго-Западная – Тристенец;

№ 237 АС Юго-Западная – Даниловичи;

№ 237А АС Юго-Западная – Даниловичи;

№ 237У ул. Брилевская – Даниловичи;

№ 374 АС Юго-Западная – Новая Родина;

№ 439 АС Юго-Западная – Ясень;

№ 445 АС Юго-Западная – Александрово;

№ 355 АС Юго-Западная – Чики ч/з Богушово.

Одновременно с 29.12.2021 вводятся рейсы ОАО «Миноблавтотранс»:

№ 338С/338аС Минск – Даниловичи;

№ 374С/374аС Минск – Александрово;

№ 445С/445аС Минск – Александрово;

№ 222С Дзержинск – Даниловичи;

№ 355С/355уС Минск – Чики;

№ 255С Дзержинск – Чики;

№ 405С, 405аС, 405бС Минск – Борки;

№ 205С Узда – Борки;

№ 411С Минск – Тристенец.

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