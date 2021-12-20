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Германия выслала российских дипломатов

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  • 20.12.2021, 21:00
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Германия выслала российских дипломатов

Москва ответила тем же.

Министерство иностранных дел России выслала двух немецких дипломатов в ответ на такой же шаг со стороны Берлина. Российских дипломатов выслали из Германии из-за убийства бывшего грузинского командира в Берлине.

Об этом сообщает МИД России.

Сегодня в российский МИД вызвали немецкого посла. Дипломату был заявлен "решительный протест" из-за "недружественного" решения немецкого МИДа о высылке российских дипломатов.

"Послу Германии сообщили об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать на любые потенциальные выпады Берлина", - заявили в МИД России.

Напомним, 15 декабря в Германии приговорили к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова-Красикова, который в 2019 году убил в Берлине гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили.

После этого министр иностранных дел Германии обвинила Россию в нарушении суверенитета и объявила о высылке двух российских дипломатов.

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