В Гомеле 11-летнему мальчику петарда попала за шиворот куртки

В Гомеле 11-летнему мальчику петарда попала за шиворот куртки6
- 20.12.2021, 21:09
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Мальчик получил термический ожог правой боковой поверхности шеи.
Компания ребят собралась взрывать петарды, которые одному из школьников подарил 17-летний брат, сообщает милиция.
И уже перед тем, как расходиться, один из подростков снова зажег петарду и бросил ее в сторону приятеля. Петарда попала за шиворот куртки и взорвалась.
Парень позвонил родителям, его завезли в больницу. Мальчик получил термический ожог правой боковой поверхности шеи. После его отпустили домой.