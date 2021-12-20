В Гомеле 11-летнему мальчику петарда попала за шиворот куртки 6 20.12.2021, 21:09

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Мальчик получил термический ожог правой боковой поверхности шеи.

Компания ребят собралась взрывать петарды, которые одному из школьников подарил 17-летний брат, сообщает милиция.

И уже перед тем, как расходиться, один из подростков снова зажег петарду и бросил ее в сторону приятеля. Петарда попала за шиворот куртки и взорвалась.

Парень позвонил родителям, его завезли в больницу. Мальчик получил термический ожог правой боковой поверхности шеи. После его отпустили домой.

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