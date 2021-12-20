ВОЗ: Омикрон распространяется быстрее и заражает привитых 2 20.12.2021, 21:18

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COVID-штамм Омикрон распространяется быстрее Дельты.

В ВОЗ заявили о подтверждениях того, что COVID-штамм Омикрон распространяется быстрее других мутаций, а также способен заражать вакцинированных и переболевших коронавирусом. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает Reuters в понедельник, 20 декабря.

"В это время есть устойчивое подтверждение того, что Омикрон распространяется значительно быстрее, чем Дельта, и вероятнее, что люди, которые привитые или переболевшие могут снова заразиться", - сказал Гебрейесус.

Также в ВОЗ составили прогноз распространения штамма Омикрон. Штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по странам, в том числе и в тех, где уровень иммунизации населения достаточно высокий.

Ранее в МОЗ рассказали, как уберечься от заражения Омикроном. Украинцам дали пять советов в связи с приходом в страну нового штамма. Они касаются вакцинации, индивидуальных средств защиты и минимизации контактов.

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