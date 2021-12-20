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Геращенко объяснила, почему Зеленский взялся за Порошенко

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  • 20.12.2021, 21:24
  • 5,920
Геращенко объяснила, почему Зеленский взялся за Порошенко
Ирина Геращенко

Депутат сравнила Зеленского с Януковичем.

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене и действия ГБР "очередным заказным грязным спектаклем по заказу Зеленского", а также объяснила, почему именно сейчас Порошенко выдвинули обвинения. Об этом она написала 20 декабря в Facebook.

"По нашей информации, Зеленский, которому нечем больше хвастаться народу, в новогоднем ролике планирует говорить о посадках", – написала Геращенко.

Депутат сравнила Зеленского с Януковичем, отметив, что тот своих оппонентов "задерживал на новогодние праздники или в разгар отпускного сезона".

Геращенко сообщила, что Порошенко находится в дипломатическом турне, после давно спланированных международных командировок у него будет короткий отпуск и после этого он вернется в страну.

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