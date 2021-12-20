Верена Хубертц: ЕС должен срочно рассмотреть возможность ужесточения санкций против режима Лукашенко 1 20.12.2021, 21:30

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Немецкие парламентарии поддержали активистов «Европейской Беларуси».

Немецкие парламентарии поддержали активистов «Европейской Беларуси» Андрея Войнича и Евгения Афнагеля. У активистов появились новые крестные.

К кампании #WeStandBYyou, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией Libereco — партнерство за права человека, присоединились депутаты немецкого Бундестага Робин Месарош, Верена Хубертц, Дебора Дюринг.

Робин Месарош - депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии, вместо покинувшего депутатское кресло Мартина Шульца, стал новым «крестным» активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Войнича.

«Я организовал много демонстраций в моей родной стране, потому что через политику хотел что-то изменить. У каждого должна быть такая возможность. Это тем более важно в таких странах, как Беларусь, где у многих жизнь тяжела, а государство создает и усугубляет проблемы, вместо того, чтобы их решать. Андрей Войнич заслуживает уважения за свои усилия. Я выступаю за его освобождение. В настоящее время белорусские власти отказывают Войничу в срочной медицинской помощи, в то время как его жизнь в опасности из-за его болезней! Я призываю местную администрацию немедленно оказать Войничу надлежащую помощь и защитить его жизнь», — заявил Робин Месарош.

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Верена Хубертц поддержала координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля.

«Политический кризис доминирует в Беларуси уже более года - с тех пор, как Лукашенко снова был объявлен «президентом», несмотря на манипуляции на выборах. С тех пор тысячи людей сидели в тюрьмах, а сотни до сих пор находятся под стражей. И это все за то, что эти люди мирно проводят кампанию за демократию, верховенство права и свободные выборы. В их числе Евгений Афнагель, активист оппозиции, приговоренный к семи годам лишения свободы. Я требую немедленно освободить Евгения Афнагеля целым и невредимым. Свобода прессы и свобода слова не являются преступлениями. Правительства Германии и ЕС должны срочно рассмотреть возможность ужесточения санкций. Режиму беззакония в Минске нужно противостоять силой закона!» — отметила немецкая законодатель.

Дебора Дюринг - член Комитета Бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию стала «крестной» бывшего юриста новостного сайта tut.by Ирины Костюченко.

«Я полностью солидарна со всеми людьми в Беларуси, которые подвергаются насилию со стороны государства и объявляются преступниками из-за их приверженности демократии и верховенству права, честным и свободным выборам. Свобода прессы и свобода выражения мнения - это не преступления, а универсальные права человека, которые должны соблюдаться повсеместно. Я твердо стою на стороне демократического гражданского общества и поэтому становлюсь крестной Ирины Костюченко. Она работала юристом на независимом новостном портале tut.by и находится под стражей с 18 мая 2021 года. Она и все другие политические заключенные должны быть немедленно и безоговорочно освобождены», — потребовала Дебора Дюринг.

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