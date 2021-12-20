Витис Юрконис: Большие сроки показывают страх и панику Лукашенко 1 20.12.2021, 21:55

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Витис Юрконис

Фото: J. Stacevičiaus/LRT

Режим обречен.

Литовский политолог — о жестких приговорах противникам Лукашенко.

— Такие приговоры напоминают сталинские времена или страны Центральной Азии. Это ставит нынешний белорусский режим в ту же плоскость, — отметил в эфире Маланка Медиа Витис Юрконис. — А так, конечно, все понимают, что ни один из этих людей не будет сидеть столько, потому что режим столько не выдержит.

По мнению политолога, вынося суровые приговоры оппонентам, белорусские власти еще более сокращают пространство для возможных переговоров, хотя они думают, что этим повышают ставки.

— Сама цифра — почти тысяча политзаключенных — ужасающая и показывает, насколько режим в проблематичной ситуации, потому что практически нет семьи или человека, которого бы репрессии не затронули так или иначе. Ну, кроме силовиков, и то далеко не все.

И это на устойчивость режима напрямую влияет. То есть такими способами лояльности и любви людей никак не купишь. И в этом плане режим обречен. Большие сроки показывают этот страх и панику…

Эксперт напомнил, что поскольку в 2006 и в 2010-м годах репрессии срабатывали, режим рассчитывает, что и сейчас политзаключенные будут валютой торга.

Юрконис предлагает властям Беларуси посмотреть на календарь и увидеть, какой сейчас год.

— Вопрос во время подобного торга должен быть и о возвращении десятков тысяч белорусов, которые вынуждены были уехать. Вы уверены, что режим готов на это? Я не уверен.

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