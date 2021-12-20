Есть договор Андрей Санников

20.12.2021, 22:03

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Андрей Санников

Гнойник все нарывает и нарывает, и лучше бы его проколоть, пока его не прорвет внутрь.

Похоже, болезнь российского МИДа, предлагающего забыть о международном праве и фигачить "от балды" все, что пригрезится, оказалась заразной и для демократических государств.

Уже прошло три дня, как подельник иностранных дел диктатора Лукашенко объявил, что его хозяин очень хочет разместить на территории Беларуси ядерное оружие, а никакой адекватной реакции не было слышно.

Зато на встрече президентов Литвы, Польши и Украины в Гуте Ивано-Франковской области все трое выразили уверенность, что опасные заявления Лукашенко заставляет озвучивать Путин.

Я так не считаю, но, если президенты уверены, что это так, почему незамедлительно не были направлены официальные запросы России о заявлениях их собрата из Беларуси.

У Беларуси ядерного оружия нет и, я надеюсь, никогда не будет. У России такое оружие есть, к сожалению.

Оба государства являются сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Нарушение этого Договора - дело серьезное, находящееся в компетенции Совета Безопасности ООН.

По этому Договору ядерные государства обязуются не передавать, а неядерные - не принимать ядерное оружие.

Обязательства ядерных государств звучат следующим образом.

"Статья I

Каждое из государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами."

В случае нарушения Договора Совет Безопасности ООН обязан принимать меры вплоть до применения силы к нарушителю.

Но вот почему-то никаких формальных действий после угрозы из Минска не последовало.

Если трое президентов соседних с Беларусью стран считают угрозу серьезной, как они заявили в Гуте, то надо бы принять превентивные меры в рамках ДНЯО.

Если это воспринимается как очередной блеф психопата, то тем более надо призвать его к ответу.

Вот только не стоит надеяться, что "само рассосется". Гнойник все нарывает и нарывает, и лучше бы его проколоть, пока его не прорвет внутрь.

Андрей Санников, Facebook

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