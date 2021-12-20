Зеленский отреагировал на угрозы Лукашенко ядерным оружием 1 20.12.2021, 22:21

7,674

Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что угрозы белорусского диктатора — это лишь информатака Кремля.

На фоне угроз диктатора Лукашенко по поводу возможного размещения в Беларуси ядерного оружия РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это информатака Кремля.

Об этом он сказал в понедельник, 20 декабря, на брифинге по результатам саммита Люблинского треугольника в госрезиденции Синегора в Ивано-Франковская область.

«Мы все живые люди, но, мне кажется, что какие-либо запугивания о миграции ядерного оружия из РФ в разные уголки мира мы много раз слышали — про размещения ядерного оружия и на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас мы слышим информацию и относительно Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играться», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что для Украины такие подобные угрозы со стороны кремлевского режима стали уже привычными.

«Мы будем точно знать, если так произойдет, где размещена часть ядерного оружия Российской Федерации», — добавил украинский президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».