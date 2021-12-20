В Калинковичском районе Peugeot влетел стоящий на обочине МАЗ
- 20.12.2021, 22:28
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Погибла женщина-водитель.
Водитель легковушки погибла при столкновении с грузовиком в Калинковичском районе, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 17 декабря, около 16.00. По предварительной информации, 41-летняя водитель Peugeot двигалась по трассе Р31 Бобруйск — Мозырь - граница Украины и совершила наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль МАЗ.
В результате ДТП женщина от полученных телесных происшествия погибла на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии выясняются.