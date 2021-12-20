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Во вторник ночью будет до -18 градусов

  • 20.12.2021, 22:48
  • 2,182
Во вторник ночью будет до -18 градусов

Во многих районах страны пройдет небольшой снег.

Во вторник, 21 декабря, прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а днем во многих районах страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северный, северо-западный умеренный, ночью порывистый.

Термометры ночью покажут 8-14 ниже нуля, при прояснениях прогнозируется 15-18 градусов мороза. Днем будет от -4 по юго-западу до -12 по северо-востоку.

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