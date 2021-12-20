Физик-ядерщик Ожаровский о БелАЭС: Энергоблок оказался кривым 5 20.12.2021, 23:04

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Андрей Ожаровский

Фото: Белсат

На Белорусской АЭС зафиксировано 14330 неисправленных замечаний.

По состоянию на 1 июля 2021 года на Белорусской АЭС зафиксировано 14330 неисправленных замечаний, и с момента пуска станцию приостанавливалась 9 раз. Но, несмотря на все это, в ближайшее время планируется запуск второго энергоблока.

О том, что на самом деле происходит на Белорусской АЭС, в программе «Белсат Студия» рассказал известный российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

По словам физика-ядерщика Андрея Ожаровского, при таком количестве недостатков станцию вообще не имели права вводить в эксплуатацию, потому что она действительно опасна.

«То, что мы видим и люди наблюдают со стороны, это то, что энергоблок оказался кривым, что недостатков не тысячи, а десятки тысяч, несоответствия в проекте, неправильно подключенные датчики, а значит, знаменитое Росатомовское качество – это не метафора, а вообще такой признак антикачества.

И конечно, с учетом всех этих проблем, которые стали известными, это подтверждает опасения противников атомной станции, подтверждает мнение Белорусской антиядерной компании о том, что станция опасна, что власти лгут, и в принципе с таким количеством недостатков акт о введении в эксплуатацию атомной станции не должен был быть подписан».

Андрей Ожаровский обращает внимание, что принятие станции свидетельствует не о непрофессионализме белорусских специалистов, а об их зависимости от России и, в первую очередь, от Росатома.

«Напомню, что была продолжительной первая опытно-промышленная эксплуатация – это особое время, когда все эти недостатки должен устранять застройщик – подразделение Росатома. Беларусь, судя по всему, не является в полной мере независимой от Росатома, и белорусские надзорные органы не могли настоять на том, чтобы просто не подписывать акт, необходимо было продолжить период опытно-промышленной эксплуатации до устранения недостатков».

Эксперт предположил, что, учитывая опыт запуска первого энергоблока, запуск второго может быть таким же опасным.

«Атомная электростанция — опасный объект. Сейчас мы ждем мужественно, что с такими же недостатками произойдет физический пуск второго энергоблока в ближайшие дни или до конца недели, а уже в следующем году ждем ввода в эксплуатацию. Еще раз повторяю, что все проблемы нужно было выявить и устранить в период оптовой-промышленной эксплуатации. То, что белорусские власти подписали акт приема – это неправильно».

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