В Беларуси отменили самоизоляцию для контактов первого и второго уровней 4 21.12.2021, 8:03

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Новые правила вступят в силу 22 декабря

Правительство Беларуси исключило требование о самоизоляции для контактов первого и второго уровней. Это предусмотрено постановлением Совмина № 727 от 17 декабря 2021 года.

Согласно документу, самоизоляции подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие инфекцию COVID-19. Требование о самоизоляции для контактов первого и второго уровней исключено из перечня.

При этом правовым актом установлено, что лица, получившие требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции до вступления в силу нового постановления, обязаны обеспечить их соблюдение до истечения срока пребывания в самоизоляции, указанного в таких требованиях.

Новые правила вступят в силу 22 декабря.

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