Путин как с цепи сорвался 9 Сергей Джердж, «Новое время»

21.12.2021, 8:12

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К чему приведет ультиматум Кремля?

После того как Меркель ушла с поста канцлера, Путин как с цепи сорвался. Нагнетания, требования и ультиматумы становятся все более агрессивными.

Одно из последних предложений, которое РФ направила США и опубликовала на сайте своего МИДа — это о том, как должно выглядеть отсутствие европейской безопасности в будущем по логике РФ. Именно не наличие безопасности, основанной на международном праве, сотрудничестве и стабильном развитии, а наоборот — отсутствие безопасности, раздробленный Запад и развязанные для Кремля руки для того, чтобы продолжать преступную кровавую агрессию повсюду, где Россия того желает. То есть вперед в прошлое.

НАТО заигрывала с Россией с 2014 года, подбирая слова, как лучше охарактеризовать действия России и политику Кремля, выражала «беспокойство» и хотела достучаться до совести кремлевской клики путем диалога, а теперь Брюссель и Вашингтон дождались ультиматума Москвы.

Россия требует прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами. Это несмотря на то, что НАТО последовательно выстраивала с партнерами в Восточной Европе, на Кавказе и в Азии доверие, мир и безопасность. Все республики бывшего Союза, включая Россию, стали партнерами НАТО согласно программе «Партнерство во имя мира». Теперь от этого отказаться и через 30 лет свободы вновь оставить эти государства для захвата недоимперией? А какими считать балтийские страны — тоже постсоветскими или нет?

Завтра Кремль потребует, чтобы НАТО исключило из своего состава Польшу, Чехию и Венгрию, потому что они когда-то входили в Варшавский договор, который почил в бозе. А затем потребуют, чтобы НАТО вообще распустилась и ликвидировала Вашингтонский договор 1949 года.

Здесь прозрачно просматривается мечта Путина разделить всех в Европе, ведь для РФ легче воевать гибридными способами с каждой страной отдельно, чем с ними всеми вместе, когда они объединены.

Лучший сильный ответ Путину сегодня — это принять Украину и Грузию в НАТО. Но это могли бы сделать сильные лидеры, харизматичные политики, такие, как Черчилль, де Голль, немец Манфред Вёрнер, поляк Лех Качиньский.

Ситуацию усложняет разница в подходах. РФ делает все, что желает. НАТО — только то, что разрешено международными законами, собственными протоколами и законами стран, входящих в Альянс.

Очевидно, что конфронтация будет. Россия не отведет полностью войска от Украины, но в конечном счете проиграет. Чтобы в Кремле это осознали, стоит не только объявить России потенциальную возможность применения серьезных санкций, но и применить их хотя бы частично. Чтобы было понятно, что они будут действовать. Разве рано применять именно такие санкции из-за оккупации Крыма, части Донбасса и гибели 15000 украинцев? Разве это не те преступления и потери, за которые эти санкции необходимо вводить?

РФ направила в Вашингтон предложения, большинство из которых касаются всего НАТО. Однако в 29 другие столицы стран Альянса «эпохальные документы» направлены не были. Пусть сами читают на сайте российского МИДа. Москва считает нужным разговаривать только с «равными» себе. Это еще одна пощечина Парижу и Берлину, которые два десятка лет заигрывали с тоталитарным режимом. Интересно, а что о путинских требованиях думают в Кишинёве, Баку, Нур-Султане, Душанбе, Бишкеке и других столицах стран, судьбу которых Путин стремится решить, вообще не считая нужным признавать их право на собственный голос.

Задабривание Москвы, неопределенность в отношениях с Украиной, размышление предоставлять Киеву оружие или нет — все это лишь провоцирует Кремль к дальнейшим ультиматумам США, Европейскому Союзу и НАТО.

Сергей Джердж, «Новое время»

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