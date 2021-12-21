Куда можно слетать на праздники из Минска и сколько это будет стоить? 4 21.12.2021, 8:35

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Цены на билеты по «новогоднему» тарифу.

Чаще всего при приобретении авиабилетов действует принцип «чем раньше, тем лучше», но далеко не все так делают. Разумеется, новогодние каникулы — не самое дешевое время для путешествий, но, несмотря на это, некоторые белорусы думают о том, чтобы встретить Новый год за границей. «Наша Нива» сравнила цены на билеты по «новогоднему» тарифу.

ОАЭ

Перелет в Дубай из Минска, например, 24 декабря туда и 30 декабря обратно обойдется в 1067 рублей. Если брать билеты после Нового года, вылетать 2 января, а возвращаться 7-го, то всего получится 1167 рублей.

Для въезда иностранных граждан в Дубай и другие северные эмираты необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Сертификат о вакцинации не будет основанием для въезда.

Турция

Недешевым курортом на новогодние праздники станет Стамбул. Улететь туда 24 декабря, а вернуться 30-го «потянет» на 1025 рублей. Такой же вариант с вылетом 2-го и возвращением 7-го обойдется в 805 рублей.

Лететь в Турцию можно с сертификатом о вакцинации Sputnik V, а вот вакцина Sputnik Lite не принимается. Пассажиры, которые не делали прививку, должны предъявить отрицательный результат теста ПЦР.

Грузия

Цены на авиабилеты в Тбилиси заметно дорожают к новогодним праздникам. Если планировать поездку с 24 по 30 декабря, то билеты обойдутся в 942 рубля. Если же вылетать 3 января, а возвращаться 6-го, то путешествие до Тбилиси будет стоить 1254 рубля.

Вылететь в Кутаиси 22 декабря, а вернуться 29-го можно за 486 рублей. Такая же поездка в промежуток с 5 по 9 января обойдется в 1027 рублей.

В Грузию будут пускать всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации любой кавид-вакциной, кроме Sputnik Lite. Для граждан, которые не имеют прививки, нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Узбекистан

Билеты в Ташкент с вылетом 24 декабря и возвратом 29-го можно приобрести за 853 рубля в обе стороны. С 4 по 8 января прямой рейс будет стоить таких же самых денег.

Сертификат о вакцинации на данный момент не будет достаточным условием для въезда в Узбекистан. Все иностранцы старше 2 лет должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Россия

Похоже, что самые дешевые авиабилеты будут в новогодние праздники до Москвы. Путешествие с вылетом 24 и возвратом 29 декабря обойдется в 479 рублей за билеты туда-обратно. Если же вылетать 2 и возвращаться 6 января, то 295 рублей.

До Санкт-Петербурга можно будет добраться за 596 рублей (в промежуток 24-28 декабря), а если отправляться 3 января и возвращаться 7-го, то придется потратить 306 рублей в две стороны.

Билеты по маршруту «Минск — Краснодар» в период с 24 по 29 декабря будут стоить 582 рубля в две стороны. В начале января — 554 рубля в две стороны.

Сертификат о вакцинации не будет основанием для въезда в Россию. Нужно будет показать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. И не просто показать, а загрузить в приложение «Путешествую без COVID-19».

Армения

Прямой рейс до Еревана, если лететь 24 декабря туда, а 30-го назад, обойдется в 547 рублей. Такая же цена будет и в январе.

В Армении одобрены все вакцины, которые зарегистрированы в Беларуси. Вакцинированные прививкой Sputnik Lite могут предъявить сертификат только со сроком 28 дней после прививки.

Казахстан

Билеты до Нур-Султана (туда 24-го, а обратно 29 декабря) «потянут» на 1372 рубля. В январе (вылет 2-го, возвращение 7-го) цена упадет до 868 рублей.

У пассажиров должен быть отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданный не позднее, чем за 3 дня до прибытия. Это требование не распространяется на граждан Республики Беларусь, которые вакцинировались одной из зарегистрированных в Беларуси вакцин.

Почему так дорого?

«Цена на авиабилеты на период зимних праздников не изменилась и формируется по стандартным алгоритмам, — комментируют «Нашей Ниве» диапазон цен в «Белавиа». - По каждому направлению в авиакомпании опубликована тарифная сетка — тарифы распределены по брендам.

Доступность мест в том или ином тарифном бренде зависит от динамики загрузки рейсов и количества свободных мест. Таким образом, на рейсах с высокой загрузкой стоимость билетов будет выше тех, где загрузка невысока. Поэтому при выборе билета можно заметить, что на одном и том же направлении, но в разные даты, цена на билеты отличается.

Учитывая высокий спрос на рейсы в предновогодний период, выиграли те пассажиры, которые приобрели авиабилеты заранее. В периоды повышенного спроса эта закономерность срабатывает практически всегда».

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