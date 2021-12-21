Ученые: Люди на самом деле могут жить до 180 лет 4 21.12.2021, 8:40

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Исследования были проведены канадскими специалистами.

До сегодняшнего дня предел продолжительности жизни человека является весьма актуальным вопросом среди ученых. На самом деле люди вполне могут жить от 130 до 180 лет. Есть некоторые ситуации, когда и вовсе нет верхнего предела и это демонстрирует статистический анализ. Подобные выводы были сделаны канадскими специалистами. Они провели новое исследование и тщательно изучили информацию о долгожителях.

Об этом сообщает Knowable Magazine.

Демограф 19 столетия Уильям Джон Томс был уверен в том, что на продолжительность жизни человека не влияют его привычки, качество продуктов, а также социальные учреждения. Многочисленные случаи, когда люди доживали до весьма приличного возраста, он списывал на ошибки или же намеренный обман во время указания даты рождения.

Ученые утверждают, что иногда сведения о продолжительности жизни могут возникать из-за того, что неправильно используется статистический анализ. В то же время удалось давно установить, что после 50 лет риск смерти увеличивается ежегодно. Интересным моментом есть то, что после 80 лет этот риск постепенно замедляется. Подсчеты продемонстрировали, что кривая выравнивается примерно к 105-110 годам.

Большую часть данных ранее выводили с тех групп, которые относились к младшему возрасту. Они не подходят для того, чтобы устанавливать продолжительность жизни. Потребуется сбор информации относительно людей, которые преодолели рубеж в 105 лет. специалисты установили, что после 110 лет риск смерти каждый год будет составлять всего 50% как для женщин, так и для мужчин. В зависимости от разнообразных факторов, максимальная продолжительность будет колебаться в пределах 130-180 лет.

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