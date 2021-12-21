«Финансовая пирамида Лукашенко близится к падению» 21.12.2021, 8:46

16,376

Что будет с пенсиями в Беларуси?

В 2022 году в Беларуси завершится пенсионная реформа, которая началась еще в 2017 году. Больше четверти населения нашей страны – пенсионеры. И хотя их количество в последние пять лет неуклонно сокращается вместе с общим ухудшением демографии, диктатор решил увеличить пенсионный возраст для мужчин и женщин. В итоге выход на пенсию по возрасту для обоих полов вырастет на три года.

Сайт Charter97.org посмотрел, что об этом думают наши читатели:

«Это говорит, что финансовая пирамида пенсионный фонд близится к падению. Количество выплат превышает количество поступлений. Работоспособное население уезжает и уменьшается. Количество ранних пенсионеров растет. Оплачивать это никто не будет и не сможет. Поднимать пенсионный возраст будут до такого предела, чтобы не платить пенсии, чтобы люди не доживали. Потом придумают кидок, чтобы вообще отменить. Так же как были украдены средства, отчисляемые на капремонт».

«На пэнсiйны фонд Лу яшчэ год 15 таму, а можа i больш лапу налажыў. Цяпер пэнсii пэнсiянерам плацяцца з пэнсiйных адлiчэнняў працуючых».

«А почему родственникам умершего не отдают то, что он себе на пенсию через работодателя отчислял? Государство нагло ворует эти деньги, еще и пенсионный возраст поднимает. Вообще супер, двойной грабеж населения».

«Далеко не все могут позволить себе создание «кубышки». Только те, кто «сидят высоко», грабят бюджет и вывозят свои «трудовые накопления» за границу самолётами. С широким размахом жируют прикорытники. .... Только немногие из трудового населения могут позволить себе не голодать, иметь приличное жилье и одежду не из «секонд хенда». А абсолютное большинство из прослойки трудового народа (и это бОльшая часть населения РБ) при галопирующем росте цен на продукты и коммуналку едва сводит концы с концами. Тут, как говорится: «НЕ до жиру, быть бы живу»!!!».

«Кровожадная и антинародная власть, все, что не придумает - все против народа. Фашисты подлые».

«Если сбросить балласт в виде 45-ти летних пенсионеров, генералов всех мастей, чиновников-лукашистов, их детей, которые работали только на бумаге (блатняк есть везде)... то рабочим, кто приносил прибыль в государство, учителям, которые не фальсифицировали выборы, врачам (кроме парочки лукашистов) можно обеспечить очень даже достойную пенсию».

«А у вертухаев есть родители, жены, братья, сестры... И ой не факт что они все вертухаи. Но ведь они знают, кто в их семье в кровь испачкался ради такой старости».

«Очередной трэш от Лукашенки. Ничего, кроме как обдирать, душить белорусов и гадить он не умеет. Скорее бы ему наручники надели, ничего хорошего при нем не ждет».

«Все разглагольствования о пенсионных системах не привязаны к реальной жизни в нашей стране. Они, в исполнении наших экспертов, напоминают известного героя Фонвизина: «а хорошо бы построить мост вдоль реки». Пенсия - это институт доверия граждан страны к властям, регулярно избираемой ими на честных и прозрачных выборах. Это абсолютное доверие к национальным деньгам и это финансовые возможности рядовых граждан быть эффективными инвесторами собственной национальной экономики. Ничего этого нет. Но и так как есть, не останется долго - экономика не позволит. Возраст будут поднимать, а потом и вовсе пенсии прекратят свою жалкую жизнь. В стране вечно зеленых помидоров и жизнь зеленая, а не только пенсии. Если в стране ничего к лучшему не меняется, почему к лучшему должны меняться пенсии».

«Лукашенко это вор, который грабит нас каждый год, каждый месяц, каждый день!».

«Вся эта коррупционная система настолько прогнила, что даже не может обеспечить жизнь своим гражданам на пенсии, смешно даже об этом сказать! Вы посмотрите, в каких условиях живёте вы и в каких условиях живёт народ!!! Какие вы нам зарплаты платили все эти годы? А какой уровень жизни у нас в стране, и какой ВВП? А кто руководил страной все эти годы, и к чему мы пришли? И кто за всё это будет теперь отвечать, если мы все фактически нищие! Они все эти годы, только угнетали нас и репрессировали, да жили в своё удовольствие, и «Дрозды» вам в пример! А сейчас, они нам рассказывают небылицы, и придумывают про накопительные пенсии! Вы лучше скажите, сколько вам платит народ всех налогов!? А вы предлагаете, чтобы народ из своих же оставшихся денег, создавал себе пенсию! Извините, но это уже не лезет ни в какие ворота! Что Вы все законченные подонки, то у меня сомнения не вызывает. Только отставка, люстрация, и трибунал, решат сразу все проблемы в стране! Это однозначно! Тут и к бабке не ходи!».

«Работяги предпенсионного возраста - это здоровые мужики во цвете сил, у которых было 27 лет, чтобы смести эту мразь с трона. Или, по-вашему, страну защищать от нечисти должен кто-то другой? Отсиделись в кустах трусы - пусть получают бладораность по заслугам».

«Вы же помните, какие они реплики бросали в народ, что мы все для них, являемся «кормовой базой», и, будучи работоспособными, мы их всегда их кормим, а как только человек вышел на пенсию, то они и не собираются нам ничего платить, живите, мол, за свои! Так разве это государство получается, какое же оно социально ориентированное, как утверждал когда-то таракан. Для кого оно тогда создано? Мы все получается теперь, не защищены от произвола, нас при надобности закатывают в асфальт, а преступников, которые сейчас во власти, боготворят! Сколько же это безобразие, может продолжаться?.. Я думаю, что нам всем, нужно положить этому конец! И чем быстрее мы всё это сделаем, тем лучше будет для всех нас!».

«Но в любом случае - я к моменту наступления пенсионного возраста - буду в другой стране (или образно говоря, или буквально - всё зависит от того, чем закончится противостояние белорусов против режима)», — пишут читатели сайта Charter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».