Елизавета II нарушила многолетнюю рождественскую традицию 21.12.2021, 8:51

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Елизавета II

фото: getty images

Решение королевы связано со стремительным распространению в Британии штамма «Омикрон».

Королева Великобритании Елизавета II нарушит многолетнюю традицию и проведет Рождество не в Сандрингемском дворце, который расположен в Норфолке.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, решение королевы связано со стремительным распространению в Британии штамма Омикрон.

Вместо традиционной поездки, члены королевской семьи во время праздников приедут к королеве в Виндзорский замок.

Елизавета II ранее также отменила праздничный семейный обед из-за штамма Омикрон.

В последние недели в Британии стремительно растет заболеваемость коронавирусом. В частности, за прошедшие сутки было зафиксировано 91 743 новых случаев заражения. Власти связывают такую статистику со штаммом Омикрон.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон?

Штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг. По состоянию на 20 декабря его выявили в 95 странах.

Всемирная организация здравоохранения признала штамм Омикрон «вызывающим опасения». В ВОЗ отметили, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые могут вызвать большую заразность вируса. Также эксперты считают, что штамм Омикрон может оказаться более устойчивым к вакцинам и поставить под угрозу усилия по борьбе с пандемией.

Десятки стран начали закрывать границы для тех, кто приезжает с юга Африки, из-за новой мутации коронавируса. В ЮАР раскритиковали такие меры и назвали их «наказанием» для страны.

В ВОЗ считают, что полный запрет на поездки не остановит распространение штамма Омикрон.

Украина с полуночи 3 декабря запретила въезд иностранцам и людям без гражданства, которые приехали из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави и находились там минимум семь дней в течение последних 14 дней.

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