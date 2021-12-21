Организатор партизанских акций: Это был замечательный троллинг 21.12.2021, 8:59

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Как происходит ежедневная борьба с режимом.

Уже больше года нет уличных шествий и дворовых концертов, за белый лист на окне или свечу на подоконнике можно получить реальный срок за решеткой, но сопротивление режиму не прекращается. Действия стали партизанскими, но не менее яркими. Разумеется, о них организаторы соглашаются рассказывать только на условиях анонимности, как об акции с письмами доносчикам, сообщает «Белсат».

«Это был замечательный троллинг и напоминание о совести этим изменщикам своему народу. Активисты смогли полностью имитировать письма белорусской милиции и попросили всех этих людей одновременно прийти в УВД, чтобы получить вознаграждение за донос в 150 рублей, если я не ошибаюсь», – рассказывает один из организаторов партизанских акций.

По словам организаторов, некоторые доносчики, информация о которых была взята с базе киберпартизан, поверили в троллинг и пришли за наградой.

Сейчас активисты проводят акцию «Письма нашим». Для ее проведения создан специальный бот @pismanashimbot с именами политзаключенных. Задача бота – распределять адреса политзаключенных среди тех, кто хочет их поддержать, чтобы все почувствовали солидарность и получили поздравление с Новым годом.

«Такие открытки и письма очень поддерживают людей за решеткой, помогают им не сломаться, и даже это поддерживает тех, кто отправляет письма, потому что ответы наших героев очень сильные, а также помогают нам не сдаваться», – говорит активист.

В условиях отсутствия свободы слова и свободы СМИ каждая акция, которая показывает истинное настроение людей, крайне необходима, считают организаторы:

«Мы должны что-то делать, либо мы, либо Лукашенко. Это невыносимо – то, что сейчас происходит в стране, – это фашизм, оккупация, уничтожение белорусского народа, и с оккупантами нужно бороться за нас и наших детей».

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