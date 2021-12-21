МВФ посоветовал Беларуси сократить расходы 21.12.2021, 9:17

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Санкции нанесли серьезный удар по луканомике.

Западные санкции подрывают экономику Беларуси и ограничивают ее финансовые возможности. Об этом сообщил Международный валютный фонд (МВФ), порекомендовав Минску урезать бюджетные расходы для сокращения заимствований в иностранной валюте, передает dw.com.

"Хотя власти могут продолжать заимствовать средства на других рынках, в учреждениях и странах, дальнейшее сокращение бюджетного дефицита в 2023 году уменьшило бы необходимость в выпуске новых долговых обязательств, - говорится в заявлении МВФ по итогам консультаций с белорусскими властями.

Согласно прогнозу экспертов МВФ, экономика Беларуси вырастет примерно на 2 процента по итогам этого года, при этом инфляция составит около 10 процентов вследствие обесценения валюты и повышения мировых цен на сырьевые товары. В 2022 году рост ВВП страны, как ожидается, составит лишь 0,5 процента, поскольку экономическую активность "сдерживают сохраняющиеся последствия пандемии COVID-19, ограниченное пространство для стимулов и влияние внешних санкций".

Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси

2 декабря Совет ЕС ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси в качестве штрафной меры в конфликте вокруг использования Минском мигрантов как инструмента давления на Брюссель. Под штрафные санкции Европейского Союза подпали еще 17 физических и 11 юридических лиц, в частности представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".

В тот же день США, Великобритания и Канада заявили, что поддержат штрафные меры Евросоюза против белорусского режима. В частности, американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе Дмитрия Лукашенко - среднего сына белорусского правителя. Под санкции подпали также "Белорусская калийная компания", "Трансавиаэкспорт", "Славкалий" и "Белтехэкспорт"

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