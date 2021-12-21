«Батальон «белые колготки» уже вышел на линию соприкосновения» 2 21.12.2021, 9:12

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Россияне собирают дивизию против НАТО.

Странное томление и как будто заминка наблюдается в российских верхах. В движении на страны НАТО образовался некоторый разрыв, отставание колонн номенклатурного люда от авангарда государства, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Лавров, Рябков, Грушко, «белые колготки» Захарова уже практически вышли на линию соприкосновения, но основная масса войск еще не подошла.

В знаменитой перестроечной картине 1987 года «Митьки отправляют Брежнева в Афганистан» отлично передано взаимодействие одеревеневшей власти и народного порыва: Ильичу несут каску, котелок …

Вот и нам сейчас надо бросить клич и формировать против НАТО дивизию из семей высших чиновников и пропагандистов, бросить ее на украинскую границу на смену регулярным войскам. А последние отвести «на зимние квартиры».

Конечно, там должен быть и ветеранский полк: Соловьев, Киселев, многолетние участники антизападных шоу на ТВ. Не худо добавить Эрнста, Добродеева, Мединского. И приступить к тренировкам на полигонах, которые транслировать в эфире госканалов, чтобы все видели, как верхушка снимает жирок с пуза и качает мускулы, таская автоматы и боезапас.

А уж мы, давайте, соберем им тушенку «Батькин резерв» в банках, рисовую кашу, макарошки – будут в котелках варить в лесу, если попадут в окружение НАТОвской военщины. Радиоприемники подарим, чтобы там же «Эхо Москвы» слушали на ночь, батарейки Duracell.

И придем провожать на вокзал под «Прощание славянки». Вручим цветы, перекрестим и … С Богом! Отбудет поезд, качаясь на стыках, на западную границу, прощально мигнет уходящими красными огнями на последнем вагоне.

Пусть сами за себя воюют. Обвешаем их орденами, словно елки новогодними огнями. Нечего народ вперед выставлять. В атаку. К черту. Вон.

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