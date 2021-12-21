«Белорусские силовики натравливали собак на семьи с детьми» 21.12.2021, 9:28

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Мигранты рассказали Amnesty International об издевательствах лукашистов.

Amnesty International опубликовала отчет о жестоком обращении с мигрантами в Беларуси, сообщает «Белсат».

«Белорусские силовики избивали палками и прикладами людей, а также натравливали собак, в том числе на семьи с детьми, которые часто нуждаются в немедленной помощи, и заставляли их переходить границу в опасных условиях по обе стороны границы, а также через быстротечную реку», – говорится в документе.

Во время подготовки отчета правозащитники «Amnesty International» опросили 75 человек, которых заманили в Беларусь в период с июля по ноябрь этого года, пообещав легкий переход в Европейский Союз. С учетом членов семьи общее количество респондентов составило 192 человека. Свидетельства мигрантов совпадают с теми, которые были записаны в Иракском Курдистане и показаны на нашем телеканале.

Вот некоторые свидетельства:

«Мы пытались попасть на блокпосты через контрабандистов. Но белорусские силовики поймали нас и избили. Тогда мы решили присоединиться к большому палаточному городку, чтобы вместе со всеми добраться до границы с Литвой. Нас заставляли, брызгали нам в глаза перцовым баллончиком. У них все еще были металлические кастеты, и они нас ими били».

«Беларуские силовики очень плохо с нами обращались под Брестом. В нас стреляли пластиковыми пулями. Били кастетами и деревянными палками. Теперь у меня болит грудь: боль остаётся, потому что меня били ногой».

«Меня депортировали. У меня есть видео. Били, даже шокировали. Они даже не сделали тест на коронавирус. Они депортировали меня силой».

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