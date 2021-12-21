В США зафиксировали первую смерть от «омикрона» 1 21.12.2021, 9:47

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Фото: Getty Images

Погибший был не привит.

В США зафиксировали первый известный случай гибели пациента с омикрон-вариантом коронавируса, сообщает ABC News со ссылкой на главу исполнительной власти округа Лину Идальго.

Погибший — непривитый 50-летний мужчина из техасского округа Харрис.

В США выявлен 51 млн случай заражения коронавирусом, более 807 тысяч человек умерло. Власти заявили, что вариант «Омикрон» стал доминантным в США — им заразились три четверти от общего числа.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 20 декабря, вариант «омикрон» распространился уже в 89 странах мира.

Число заражений «омикроном» растет гораздо быстрее, чем «Дельтой», подчеркивают в ВОЗ. По данным организации, число зараженных в среднем удваивается примерно каждые три дня.

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