Чем на самом деле минские зарплаты отличаются от областных 21.12.2021, 9:54

1,350

Хуже всех по располагаемым ресурсам выглядит Могилевская область.

Есть такой показатель — среднедушевые располагаемые ресурсы — это не средняя заработная плата ,а средства, которые получает семья из всех возможных источников: зарплата, сдача квартиры бабушки, выращенные и проданные овощи и т д.

Рассмотрев этот показатель, можно увидеть неочевидные, но очень интересные факты. Один из них — процент людей, среднедушевые располагаемые ресурсы которых составляют средние для страны 500-1000 рублей. Любопытно, например, что в Минске их доля примерно та же, что и по всем остальным областям страны. Мы привыкли считать, что столица в принципе более богатая, но, как считает телеграм-канала «Нашы грошы», такое утверждение справедливо лишь отчасти.

Что же тогда отличает столицу от других регионов? В Минске, действительно, в два раза меньше тех, кто получает мало (менее 500 рублей), совсем немного тех, у кого располагаемый ресурс не достигает бюджета прожиточного минимума, и наоборот — в два раза больше тех, кто располагает большими ресурсами (более 1000 рублей). Проще говоря, в Минске меньше бедных и больше "богатых".

Но вот основное население города так же живет на скромные доходы, как и большинство жителей страны. А если учитывать столичные цены, то доход в 500-1000 рублей ставит минчан в намного более невыгодное положение по сравнению с иными областными центрами.

Хуже всех по располагаемым ресурсам выглядит Могилевская область. Здесь заметно меньше не только людей, которые получают более 1500 рублей, но и тех чьи доходы составляют 500 — 1000 рублей, и при этом ощутимо больше тех, кто зарабатывает меньше 500. Но при этом доля людей, которые имеют располагаемые ресурсы ниже бюджета прожиточного минимума, в Могилевской области остается примерно на таком же уровне, как и в среднем по стране. Это значит, что местные власти стараются не допустить роста очевидной бедности. Однако с учетом складывающихся в экономике проблем, делать это в ближайшем будущем будет все сложнее. Причем не только в отстающих областях, но и в целом по стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».