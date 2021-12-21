Майкл Карпентер: В случае вторжения на территорию Украины последствия для РФ будут беспрецедентными 21.12.2021, 9:59

Не исключены и военные меры.

Вашингтон и его союзники не останутся в стороне в случае вторжения России на территорию Украины, заявил в интервью "Настоящему Времени" посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер. "Ответ будет всеобъемлющим. Конечно, будут экономические меры, но я уверен, что будут и политические, и дипломатические, а возможно, и военные последствия", – сказал дипломат.

"Все союзники разделяют наши опасения. Мы хотим дать понять Москве, что в случае вторжения на территорию Украины последствия будут беспрецедентными", – отметил Карпентер.

В безопасности Европы возникла "фундаментальная трещина", продолжил дипломат: "Речь идет о нарушении основных норм, на которых стоит международный порядок – независимости государств, нерушимости границ".

Также Майкл Карпентер заявил, что нет "никакого плана и никаких намерений размещать ядерное оружие на восточном фланге НАТО". Ранее о такой возможности говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Александр Лукашенко, в свою очередь, предложил России разместить ядерное оружие на территории Беларуси, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

"У нас есть интерес, я надеюсь, что у наших российских коллег тоже есть интерес, в стратегической стабильности между США и Россией, на самом деле это в интересах всего мира, – подчеркнул Карпентер. – Именно поэтому новая администрация США была заинтересована в новом договоре СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – НВ)".

"Это очень важная тема, мы продолжим следовать договоренностям о контроле вооружения с Россией и потенциально с другими странами, но, пожалуйста, не делайте ошибки, никто не угрожает применением ядерного оружия, по крайней мере, со стороны НАТО", – призвал Карпентер.

В ноябре 2021 года исследователи из Conflict Intelligence Team зафиксировали концентрацию российских войск у границ Украины, в частности, – переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма.

В Кремле сообщения о подготовке к военным действиям в Украине назвали "пустым, безосновательным нагнетанием напряженности". 17 декабря МИД России опубликовал "проекты соглашений" с НАТО и США о взаимных гарантиях безопасности. В них Россия выдвигает в качестве условий отказ от дальнейшего расширения военного альянса на восток.

Одновременно в Пентагоне заявили о "значительных" силах российских военных у границ Украины. В Белом доме считают, что Владимир Путин еще не принял решения о вторжении.

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