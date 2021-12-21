Бил мать, писал расистские комментарии: что известно о сбежавшем в Беларусь польском дезертире 1 21.12.2021, 10:18

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Информация из СМИ Польши.

В последние несколько дней одна из главных тем госСМИ — побег польского солдата Эмиля Чечко в Беларусь. При этом информации о самом солдате не много. «Выборы видишь?» собрали все, что известно.

Чечко родился в 1996 году в польском городе Бартошице. Это небольшой населенный пункт, в котором, по данным на 2018-й год, проживали 23 810 человек. Бартошице находится на севере Польши, примерно в десяти километрах от границы с Калининградской областью России.

Польские журналисты общались с жителями города, пытаясь узнать о том, каким они помнят Эмиля Чечко. Однако ничего особенного узнать не удалось: люди, которые учились вместе с Эмилем, вспоминают лишь то, что он был не очень спортивным, а в школе его дразнили из-за внешности. Но знакомые не припоминают, чтобы Чечко проявлял заметную агрессию.

— Когда я увидел новости, его имя и фамилию, а потом и лицо — я был в шоке. Не верилось, что Эмиль это сделал. Но еще больше меня удивило кое-что другое. Как такой парень вообще мог попасть в армию? — рассказал журналистам один из местных жителей.

Оставлял расистские комментарии, хотел попасть в армию

У Эмиля Чечко есть страница в Facebook, но сейчас большая часть информации скрыта. Фото профиля загружено 4 февраля 2021-го, и на нем Чечко стоит на фоне поврежденного автомобиля Mercedes, который, вероятно, незадолго до съемки вылетел в кювет. В комментарии под фото Чечко пишет: «Так заканчивают жизнь старые заднеприводные авто».

На другом фото профиля, загруженном 27 декабря 2020-го, Чечко можно увидеть с гитарой в руках. Есть и видео, на котором он играет на инструменте. В профиле сохранилось множество страниц и персон, которые парень в разное время отметил, как понравившиеся.

В списке можно отыскать исторические паблики, ТВ-шоу, видеоигры и музыкальных исполнителей. Есть среди понравившихся ему персон и бывший президент США Дональд Трамп. В целом, ничего примечательного в профиле Чечко в социальной сети нет.

Зато в Facebook можно найти несколько комментариев, которые молодой человек оставлял на других страницах. Некоторые из них можно расценить, как расистские. Например, под картинкой с изображением чернокожих врачей и подписью «5 чернокожих врачей спасают члена Ку Клукс Клана (расистская организация, пытающая темнокожих)», Чечко пишет: «Интересно, остались ли у него часы после операции?»

Другой комментарий оставлен под картинкой с вопросом о том, стоит ли отменить дни Африки в польском городе Лодзь. Чечко отвечает вопросом на вопрос: «Разве дни Африки не должны проходить в Африке?»

Среди YouTube-каналов, которым интересовался Чечко, есть CEPERolkV4 — он посвящен политике, преимущественно деятельности польской партии Конфедерация свободы и независимости. Это объединение евроскептиков, выступающее в том числе за запрет абортов и введение смертной казни.

Соседи Чечко рассказывали, что он выглядел приветливым молодым человеком, много времени проводил, ремонтируя свой автомобиль.

Польским журналистам удалось пообщаться с некоторыми бывшими работодателями Чечко в Бартошице. Один из них, директор фирмы по обслуживанию строительного инструмента, рассказал, что Чечко работал у них два месяца с сентября 2018-го, имел диплом техника-мехатроника. На работу его направила трудовая служба.

По воспоминаниям работодателя, с самого начала молодой человек говорил, что не планирует задерживаться надолго, так как хочет стать военным.

— Он был крепким парнем, для него не было проблемой что-нибудь перенести или загрузить. Я давал ему поручения, и он их выполнял, однако мыслями он уже был в армии, — вспоминает мужчина.

Осенью того же года Чечко недолго работал строителем. Директор фирмы рассказал, что вскоре после трудоустройства молодой человек пошел на трехмесячный курс военной подготовки. После этого на работе он не появлялся. Работодатель звонил Чечко, и тот отвечал, что после военной подготовки ему положен месяц оплачиваемого отпуска. Директор рассказал, что в фирме навели справки в армии, и им сказали, что никакой отпуск ему не полагается. После этого Чечко уволили за нарушение трудовой дисциплины.

Ждал суда в конце декабря?

Эмиль Чечко поначалу служил в родном городе, однако позже его перевели в Венгожево (небольшой город в Варминьско-Мазурском воеводстве). И уже оттуда отправили на границу. Журналисты издания Fakt выяснили некоторые другие подробности прошлого Чечко. По их информации, последние месяцы он ожидал рассмотрения своей апелляции в суде. А судили его за то, что весной 2021-го Чечко избил свою мать.

— 7 мая 2021-го неоднократно ударил потерпевшую открытой ладонью по лицу и затылку, после чего обеими руками сдавил ее шею. Также ударил кулаком и головой в лицо, угрожал потерпевшей убийством, — рассказал пресс-секретарь окружного суда Ольштына Ольгерд Домбровски-Жегальский.

Журналисты сообщают, что тогда Чечко задержала военная полиция. На суде выяснилось, что молодой человек с 2020 года издевался над матерью, кричал на нее, заставлял покупать алкоголь и сигареты. Чечко приговорили к шести месяцам лишения свободы, запретили приближаться к женщине ближе, чем на 50 метров, и связываться с ней в течение года. Чечко обжаловал свой приговор и ожидал повторного слушания, которое назначено на 29 декабря.

В ожидании рассмотрения апелляции Чечко снова отправили на границу. На момент дезертирства из армии он являлся военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира.

Если информация, полученная польскими журналистами, верна, то в случае отклонения жалобы Чечко направили бы отбывать наказание в виде лишения свободы уже в ближайшие дни.

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