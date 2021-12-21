Политолог: Лукашенко может устроить провокацию на границе, после чего Россия будет обязана вмешаться 23 21.12.2021, 11:05

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Безумный диктатор опасен для всего восточноевропейского региона.

Отношения России с Западом накаляются, и сейчас многие аналитики говорят о «дипломатической войне». Однако в возможном вооруженном конфликте может сдетонировать даже не украинский, а белорусский фактор.

Такое мнение высказал политолог Михаил Шейтельман в эфире «И Грянул Грэм».

— Могут ли угрозы и контругрозы привести к войне? К сожалению, да, — отмечает политтехнолог.

Эксперт отмечает, что в этой ситуации нужно учитывать четырех игроков: саму Россию, «коллективный Запад» в лице НАТО и США, Украину и Беларусь.

— НАТО не хочет воевать ни при каких условиях. Должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы эта позиция изменилась. Даже просто нападения на НАТО недостаточно, чтобы НАТО начало воевать, поскольку большинство народов стран Альянса не готовы к войне.

Россия и Украина готовы воевать. Я не уверен, что российский народ готов воевать в значительной степени, но о готовности власти можно судить достаточно уверенно.

Совсем недавно было опубликовано большое социсследование в Украине: готовы ли вы пойти на фронт, если начнется война с Россией? 58% украинских мужчин готовы взять в руки оружие и идти на фронт. Что еще важнее, избиратели Зеленского, которые считаются умеренными, тоже готовы к войне. К тому же армия Украины уже не та, которая была в 2013 году, а технологически серьезно оснащенная и подготовленная.

Но. Для Украины и России война — это один из вариантов. А есть Беларусь. И это, пожалуй, самое страшное из упомянутого, поскольку для Лукашенко война — идеальное решение. Если вспомнить поговорку «Война все спишет», то это о сегодняшнем Лукашенко и о его власти. В отличии от Украины и России, для которых возможная война — крайняя мера, для Беларуси это желательное, первое решение.

Есть ли у белорусского правителя рычаги для того, чтобы развязать военный конфликт и втянуть в него ближайших соседей, а в перспективе и весь блок НАТО? По мнению Михаила Шейтельмана, «Беларуси не обязательно начинать конфликт с Украиной, достаточно втянуть НАТО и Россию»:

— Россия, согласно механизмам ОДКБ, должна вступаться за Беларусь. А Беларусь имеет огромную границу со странами НАТО — Польшей, Литвой, Латвией. И совершенно спокойно Лукашенко может устроить какую-нибудь провокацию на границе, после чего Россия будет просто обязана вмешаться.

Я не говорю о ядерном оружии, о котором твердит Лукашенко. Тем не менее, развязать значительный, приграничный конфликт — это в силах Лукашенко.

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