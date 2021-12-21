Мнение: Козырей в рукаве у синепалого шулера нет вообще 2 21.12.2021, 10:33

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Режим сам себя загнал в ловушку.

В ближайшее время синепалый отправится в Кремль в качестве попрошайки. Об этом метко написали коллеги. Наши источники говорят, что такого визита можно ожидать уже на следующей неделе. В любом случае до Нового года очень важно еще раз продемонстрировать лояльность на словах и немножко на деле взамен на очередную порцию скромных по сравнению с запросом финансов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Козырей в рукаве у синепалого шулера немного. Точнее их нет вообще.

Козырь первый - «референдум». От подготовки к которому и его основных целей трясет даже московских пропагандистов. Поскольку цель одна - оформить вечное правление и индульгенцию (иммунитет) за все грехи. Тем более, что козырь этот в любой момент можно спрятать обратно в рукав, прикрывшись чрезвычайным положением из-за ситуации в регионе.

Козырь второй - «интеграция». Вряд ли в Кремле осталось много адептов поклонника богини Иштар, которые верят в чудо перерождения при жизни. Синепалый психопат и интеграция несовместимы. Хотя сейчас само слово интеграция вызывает в Беларуси аллергию. Так что козырь сомнительного качества.

Козырь третий - «союзнический долг». И вот тут мы переходим к Украине. Как мы неоднократно писали, синепалый очень заинтересован в том, чтобы конфликт состоялся, но его задело по касательной.

Исходит при этом стратег из того, что можно повторить 2014 год. Война далеко, у русских покупаем нефть, продаем в Украину нефтепродукты. На взаимных санкциях очень неплохо поживились придворные бизнесмены. А еще и международная площадка, в которую на время превратился Минск, придала заряд легитимности, на котором доехали до 2020 года.

Разочаруем стратега. В случае нового витка войны уже будет недостаточно сохранять нейтралитет. Придется сдать тест на лояльность. Применительно к ситуации минимум - это предоставить территорию для российских войск, «которые будут отражать агрессию Украины». Зачем Украине нападать на Беларусь - вопрос риторический, а вот плацдарм для нападения на Украину, который опробуют в ходе совместных беларусско-российских учений, вполне реальная вещь. Все это игра с непредсказуемым финалом. Ставка - остатки субъектности Беларуси и жизни беларусов, которыми хочет поиграть картонный генералиссимус.

Военные воевать не хотят. Хотя бы потому, что не умеют. Гонять безоружных сограждан могут, а воевать - нет. Но пока хорохорятся. В ходе миграционного кризиса даже готовились к быстрой победе над блоком НАТО, но поляки и литовцы благоразумно не стреляли. All in, так сказать. Прошлые ставки не сыграли. Осталась последняя фишка, которой нужно отбить все.

Вопрос в следующем: Киев ждет именно таких действий от оккупационных властей Беларуси, чтобы начать действовать? Или все же можно сыграть на упреждение? Беларусский нейтралитет закончился. Даже в формате «они не захотели уезжать после учений» или «они как-то прошли по нашей территории, как мигранты» - не получится делать хорошую мину при плохой игре.

А в вариантах «военная база» (даже если это учебно-боевой центр) или «союзнический долг» - все еще более очевидно и плачевно. Не так уж важно, синепалый сам себя загнал в ловушку или ему помогли попасть в нее с Востока.

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