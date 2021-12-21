Ученые обнаружили уникальные сокровища китайского императора 21.12.2021, 10:48

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Место находки было связано с древней легендой.

Большая гробница в пригороде города Сиань на северо-западе Китая была идентифицирована как мавзолей императора Вэнь из династии Западная Хань (годы правления 180 - 157 до н.э.). Об этом пишет портал The History Blog.

Местная легенда гласит, что гора, известная как Пасть Феникса за пределами города Сиань, была гробницей императора. Эта вера была повсеместной в течение тысячи лет, о чем свидетельствуют 10 каменных скрижалей на горе, на которых написаны почести императору, и памятник, знаменующий его последнее место упокоения, который был установлен на Пасти Феникса во время династии Цин. Однако многочисленные археологические исследования не обнаружили никаких свидетельств древнего строительства. Пасть Феникса - это просто естественный холм, а не имперский курган.

То, что могло оказаться настоящей гробницей императора Вэнь, было обнаружено примерно в миле от горы в 2017 году во время аварийных раскопок для борьбы с мародерством. Возможно, изначально это была пирамида, типичная для императорских гробниц той эпохи, но если так, то за тысячелетия холм сплющился. Также возможно, что Император заказал менее выдающуюся гробницу, так как он был известен и уважаем за свой бережливый подход к руководству. Она не была признана императорской гробницей, пока раскопки не выявили ее форму и монументальные размеры (230 футов в длину и 100 футов в ширину).

Большая центральная гробница, в которой еще не проводились раскопки, окружена более чем с 110 ямами и гробницами для жертвоприношений. На данный момент раскопано только восемь из них, и в них археологи обнаружили огромное количество артефактов из династии Западная Хань, в том числе более 1000 расписных керамических фигурок, хранителей императорских гробниц, железных мечей, медных шестеренок колесниц, печати правительственные чиновники, золотые украшения, захоронения животных, бронзовые кольца и монеты. Хранители керамики и служители, части колесниц, оружие и печати подчеркивают, как был обставлен комплекс мавзолея, чтобы создать своего рода теневое правительство для императора в загробной жизни.

Богатство подношений связано с одной из главных гробниц-спутников мавзолея. Он принадлежал матери императора Вэня, вдовствующей императрице Бо, которая умерла в 155 г. до н.э., прожив достаточно долго, чтобы увидеть, как ее внук взошел на трон и сделал ее первой великой вдовствующей императрицей в истории Китая.

Ма Юнъин, исследователь Академии археологии Шэньси сказал, что обнаружение могил императрицы Лю Хэна и его матери также указывает на то, что великая гробница в центре должна быть местом долгого упокоения императора.

«Это самое раннее королевское кладбище Западной Хань, где гробница императора была помещена в центре и окружена могильными ямами», - сказал он.

"Открытие Балинга также означает, что местонахождение всех 11 мавзолеев императоров Западной Хань в Сиане, в то время национальной столице, известной как Чанъань, было подтверждено", - сказал Ма.

По словам Лю Цинчжу, исследователя археологии Китайской академии общественных наук, величественная гробница стала важной вехой в развитии китайских королевских мавзолеев.

Мавзолеи предыдущих правителей делали упор на связи внутри их собственных семей. Например, королевские пары часто хоронили вместе.

«Но гробница Лю Хэна отражала то, что страна, представленная властью императора, была приоритетом», - сказал он, добавив, что исследования гробницы также являются ключом к пониманию формирования национальной идентичности Китая.

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