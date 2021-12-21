Режим наторговал с Россией и Китаем в минус 1 21.12.2021, 10:57

7,372

фото: Thinkstock

Отрицательное сальдо — 8,2 миллиарда долларов.

РФ и КНР входят в топ основных торговых партнеров Беларуси. Одновременно сальдо товарной торговли с ними достигает гигантских отрицательных значений, сообщает banki24.by.

Внешняя торговля Беларуси с другими странами состоит из экспорта и импорта. Экспорт – это вывоз товаров за пределы белорусской территории, а импорт – ввоз товаров в РБ. Если импорт больше экспорта, образуется негативное (отрицательное) сальдо внешней торговли.

В 2021 году наибольшее негативное сальдо товарной торговли образовалось с Россией – 5,661 млрд USD за 10 месяцев. По сравнению с 2020 годом размер сальдо для Беларуси ухудшился на 3,4 млрд USD.

Ухудшение баланса торговли с РФ произошло за счет опережающего роста импорта товаров россиянами. По данным статорганов РБ за 10 месяцев российский импорт подскочил на 45,8%, а белорусский экспорт вырос на 23,7%.

В итоге на каждые 100 USD импорта из России белорусы могли ответить экспортными поставками лишь на 70 USD. В 2020 году соотношение экспорта и импорта было благоприятнее для Беларуси – 100 USD на 82,6 USD.

Таким образом, дисбаланс в товарной торговле по сравнению с прошлым годом только увеличился. Это нельзя назвать хорошим знаком, ведь РФ выступает основным кредитором синеокой республики – напрямую и через ЕФСР.

Кроме того, удельный вес России в товарной торговле Беларуси крайне велик. За 2021 год он составил 49,2%, что больше совокупной доли всех остальных стран из списка топ-100 (48%).

Также зависимость от РФ выросла относительно прошлого года. В 2020-м доля России достигала 47,8% (на 1,4 п.п. меньше).

В 2021-м удельный вес поставок из РФ по экспорту составил 41,5%, а по импорту – 56,6%. При этом стоит иметь в виду, что экспорт нефтепродуктов в страны ЕС и Украину по сути выступает первой производной от импорта российской нефти. Если не будет больших поставок сырья из РФ, то угаснет и экспорт на юг и запад.

Еще глубже дисбалансы в товарной торговле с Китаем. За 10 месяцев 2021-го отрицательное сальдо торговли с КНР достигло 2,569 млрд USD. В 2021-м в расчете на 100 USD импорта в Китай поступало всего 21,1 USD белорусского экспорта.

Китай ушел на третье место по объему товарооборота для Беларуси. Если в 2020-м доля китайцев во внешней торговле РБ достигала 7,3%, то в 2021-м упала до 6%.

Экспортные поставки от белорусов в Китай заняли 2,2% от совокупных поставок на внешний контур, а вот импорт из КНР обеспечил сразу 9,8% ввоза товаров из других стран.

Общее негативное сальдо торговли с Россией и Китаем за 10 месяцев выросло до 8,230 млрд USD. В прошлом году оно было равно 4,647 млрд USD.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».