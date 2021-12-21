«Их били и не давали возвращаться»: минчанка спасла семью курдов, которые 22 дня пробыли на границе 26 21.12.2021, 11:11

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Женщину шокировали рассказы мигрантов о зверствах белорусских силовиков.

Когда Татьяна узнала о том, что возле погранзаставы Тушемля более трех недель в нечеловеческих условиях находится семья курдов, которых избили и не выпускают обратно, она сначала не поверила. Минчанка через свою подругу связалась с мигрантами по видеосвязи. И когда увидела людей с синяками на лицах в лесу возле костра, поняла: их надо спасать, пишет «Наша Нива».

«Из машины выскочили пятеро людей в форме, избили людей, все это происходило на глазах у женщин»

О семье курдов, потерявшейся в Беларуси, минчанка Татьяна (свою фамилию женщина просит не называть из соображений безопасности, но все сведения есть в Редакции) узнала от своей подруги Тары в 20-х числах ноября.

«Она из Ирака, и по национальности тоже курдка. Мы познакомились два года назад в международной группе в фейсбуке, где вместе изучали английский язык. Сначала были просто приятельницами, а потом начали дружить, — рассказывает женщина. — В ноябре, когда в Беларуси уже кипел миграционный кризис, Тара прислала мне видео. На нем были измученные мужчины. На вид — курды. Кто-то из них сидел, кто-то лежал у костра — в грязи и холоде. Некоторые — с многочисленными гематомами и синяками.

Тара написала мне, что эти люди уезжали в надежде отвезти свою семью к родным в Европу, но стали заложниками ситуации, которая разворачивается на белорусско-польской границе».

Татьяна признается, что после увиденного сделать вид, что ничего не происходит, она не могла. Правда, предварительно решила все же включить здравый смысл и проверить информацию.

Сначала решила уточнить у подруги, где она взяла это видео. Та пояснила, что его показали в Ираке и что в сюжете говорилось об избиении курдов людьми в форме.

«Притом сообщалось, что бьют и мужчин, и женщин. А началось все после того, как беженцы попытались покинуть приграничный лес, чтобы вернуться оттуда в Минск, а из Минска — обратно в Ирак.

О каких людях в форме шла речь, не уточнялось, так как мигранты не различают военнослужащих по форме и не могут определить их род войск, — говорит наша собеседница. — Я отказывалась в это верить и переспросила: «может, они все же живут в каком-нибудь амбаре или старом доме? Может, это инсценировка? Может, какая-то драка завязалась между самими курдами?»

Но Тара заверила: «Они действительно живут в лесу и спят на земле. «Они построили что-то вроде шалаша и прячут там детей». Я была в шоке».

Как доказательство, Тара прислала Татьяне контакты брата одного из избитых мужчин с того самого видео.

«Я знаю английский язык, решила ему позвонить. И он ответил. Это был реальный человек, у которого случилось горе, — едва сдерживает свое волнение наша собеседница. — Он подтвердил, что в белорусском лесу действительно находится его семья — всего 10 человек. В том числе четверо детей и несколько женщин».

Также брат одного из курдов Татьяне рассказал, что его родных били люди в форме. Мол, курды даже записали номер машины, которая к ним приезжала.

«Из нее выскочили пятеро, избили людей. Все это происходило на глазах у женщин. На руках у них были младенцы. Когда мужей избивали, они начали их защищать. Но их оттолкнули. Женщины падали вместе с детьми, у них поцарапаны лица, синяки на ногах. У мужчин сильные побои по всему телу», — отметил брат одного из мигрантов.

Этот мужчина умолял помочь его семье. Он также рассказал, что 18 ноября его семья попыталась уйти из леса и вернуться домой, но их просто оттуда не выпустили», — говорит белоруска.

«Сначала нам обещали их найти, а потом говорили, что мы все это придумали»

Вскоре Татьяна связалась с Еленой Гнаук. Женщины решили попытаться вытащить мигрантов из леса. Но это была та еще задача. Мигранты включали телефон на несколько минут в день, чтобы выйти на связь с родными и сообщить последние новости.

Правда, тот самый брат одного из мигрантов сбросил Татьяне геолокацию места, где находились его родные. С этими сведениями женщины стали обращаться в милицию и к пограничникам.

«Мы переписывали заявления, мы постоянно звонили и спрашивали, есть ли подвижки… Но сначала нам обещали их найти, а потом говорили, что мы все это придумали, нас тупо разводят и никаких избитых мигрантов в лесу нет», — отмечает женщина.

Татьяна говорит, что она и Елена писали во все инстанции: председателю Погранкомитета Беларуси, председателю Свислочского райисполкома, миссии ООН в РБ, Международной миграционной службе в РБ, в поисково-спасательную организацию «Ангел». Последние были готовы вести поиски, но в пограничную зону попасть не смогли.

«Мы звонили дежурным пограничных войск Гродненской области, бесконечно пытались достучаться до Свислочского РОВД, в том числе до его следователей, звонили в посольства Польши и Великобритании. Также обращались в Красный Крест — — перечисляет женщина. — Написали множество сообщений в международные группы в Фейсбуке, бесконечно были на связи с родными людей, которые находятся в лесу. В конце концов я поняла, что им никто не поможет. И решила напрямую выйти на этих курдов».

Татьяне передали контакты одного из мужчин из леса — юриста по образованию, которого зовут Азад. Сидела над телефоном с открытым Viber и ждала, пока загорится значок «онлайн».

«И дождалась! — эмоционально рассказывает Татьяна. — Я сразу позвонила на этот номер и специально включила видеозвонок, чтобы окончательно во всем убедиться. То, что я увидела, — ужас. На меня смотрел измученный мужчина, он действительно был в лесу, там было холодно и шел дождь. Рядом с ними были другие — они смотрели и не могли понять, кто я, что я от них хочу и как вообще их нашла. На заднем фоне была колючая проволока».

«Я спросила, где они находятся. А они: «Мы в джунглях». Они называли Беловежскую пущу джунглями. Я увидела там костер. Возле него, прямо на траве и в грязи, лежали мужчины. Они рассказали, что женщины и дети прячутся в лесу, а они приходят к этому забору и дежурят возле него в надежде, что им откроют польскую границу, — продолжает минчанка. — Во время этого дежурства они сидят у костра, пытаются согреться и просто ждут. Я попросила прислать мне их геолокацию. И они прислали».

«А потом написал брат курдов: «Мисс, куда им ехать?» Я дала свой адрес»

Женщина сразу стала звонить в милицию, туда же присылала и видео, на котором было видно, что мигранты находятся в белорусском лесу. Далее, по ее словам, решение пришлось принимать экстренно.

«Я разговаривала по телефону с одним из курдов. Тем самым юристом Азадом. Я спросила, правильно ли они прислали мне последнюю геолокацию, так как в милиции уверяли, что искали, но там никого нет, — продолжает наша собеседница. — Он ответил: «Да, мисс, мы ее сделали совсем недавно. «И к нам действительно приезжали военные, но не для того, чтобы вывезти из леса.

Они очень кричали из-за того, что мы присылаем вам информацию, требовали отдать телефон и угрожали убить меня». А потом он вдруг сказал: «Мисс, извините «Идет полицейский». И связь прервалась.

В этот момент я отчаялась. Я поняла, что еще немного — и я никогда не выцарапаю их из этого леса».

Тогда Татьяна пошла ва-банк и позвонила в Свислочское РОВД с требованием немедленно расследовать действия пограничников по поводу поиска этих людей. Она также оставила все свои контакты, данные, координаты и сказала, что готова принять мигрантов у себя дома.

«Насколько тесно взаимодействует милиция и пограничники, я не берусь судить. Я даже не исключаю, что из милиции действительно звонили пограничникам и говорили, что у них есть видеодоказательство и локация… но факт остается фактом: люди на тот момент по-прежнему оставались в опасности», — говорит она.

После последнего заявления Татьяны в милицию прошло совсем немного времени. Вскоре зазвонил телефон. На том конце провода был взволнованный родственник курдов. Он сообщил, что только что ему чудом успели позвонить родные из леса и сказали, что их усадили в какую-то машину и куда-то везут.

«Я взмолилась: «Пожалуйста, сбросьте мне геолокацию», — эмоционально рассказывает Татьяна. — Звонить сама я боялась. Ведь думала, что зазвонит телефон-и его у них просто отберут. Тогда мы о них вообще ничего не узнаем. К счастью, по дороге уже сами курды смогли сбросить мне геолокацию.

Я поняла, что их везут по трассе М6, которая идет в Минск. А потом написал брат курдов: «Мисс, куда им ехать?» Я дала свой адрес. До меня дошло: кто-то там понял, что я не отстану, и просто решил избавиться от этой семьи, чтобы не поднимать лишний шум».

«Курды говорили, что польские военные подкармливали их: передавали продукты через проволоку»

В Минске мигрантов довезли до отделения милиции на Маяковского и высадили. До Татьяны они добрались на такси. Был 3-й час ночи 23 ноября.

«В квартиру ко мне зашли 11 человек, — вспоминает Татьяна. — Они были очень напуганы. В ужасном состоянии. Они смотрели на меня с удивлением и не понимали, почему я все это ради них делаю. Я обняла каждого из них. А с женой того самого юриста Азада обнялись вообще как с родной сестрой.

Когда мы пытались начать друг с другом поговорить, сразу начинали плакать — такие все были измотанные. Я успокаивала их, говорила, что не брошу и помогу. Понимаете, в этой семье четверо детей. Двое из них — очень маленькие. То, что они выжили — настоящее чудо».

Татьяна говорит, что у курдов на теле и лицах были синяки. Поцарапанные лица и синяки на теле были и у женщин с детьми.

«Они рассказали, что прожили в лесу 22 дня. Сначала питались тем, что взяли с собой: немного хлеба, немного шоколада, несколько йогуртов — рассказывает женщина. — Потом еда закончилась, и люди стали голодать. В состоянии безысходности они начали просить о помощи польских военных.

Курды говорили, что польские военные подкармливали: передавали продукты через проволоку. Благодаря им эта семья не умерла с голоду.

Один из парней, Араз, был в очень плохом состоянии. В лесу у него открылось желудочное кровотечение. Они пытались его спасти. Просили помощи у белорусской стороны. Но там дали одну таблетку. Им ничего не оставалось делать, как идти нарушать границу и проситься к полякам.

Поляки их, конечно, задержали, но пошли навстречу. Отвезли в польскую больницу, где этому парню поставили капельницы, и он как-то очухался. А потом снова вернули обратно»»

«Оказалось, что это очень интеллигентная и порядочная семья. на родине они жили в большом родительском доме, но решили уезжать в Европу к родным, — продолжает Татьяна. — Еще это очень скромные люди: по их лицам я увидела, что таких условий, как у меня дома, у них нет. Были рады любой еде.

Я накормила их ужином, положила спать… Все падали от усталости. А когда увидели, что я достаю постель, заплакали. Эти люди не спали в нормальных условиях долгое время».

По словам Татьяны, весь следующий день спасенная семья пыталась отмыться и хоть немного прийти в себя. С собой у них были только несколько рюкзаков и не так много одежды. Татьяна бросила клич по соседям, и люди сразу откликнулись. Начали приносить самые необходимые вещи: обувь, куртки, шапки.

«Они очень неприхотливы и все брали с огромной благодарностью. Это очень небогатые люди. Их уровень жизни точно ниже нашего. Они попросили завезти их в самый дешевый магазин — у детей не было памперсов и сухого молока. В магазине они покупали только то, что было на скидках, — продолжает женщина. — На следующий вечер они от меня ушли и еще какое-то время пробыли в Минске. Но долго в Беларуси оставаться не хотели. Я очень переживала, что после всей этой истории им могут навредить даже в Беларуси. Но все равно просила дать показания об избиении. Их контакты я дала милиции. Но показания у них так никто и не взял»»

После ситуации с курдами Татьяна опасается за свою безопасность. А вот к Елене Гнаук уже приходили с обыском по этому делу. Об этом женщина рассказала «Нашей Ниве».

Азад: «После всего, что с нами здесь произошло, жить в Беларуси мы не хотим»

«Нашей Ниве» известно, что сейчас семья курдов находится в Ираке. Мы вышли на связь с тем самым Азадом, с которым общалась Татьяна и Елена Гнаук. Мужчина не очень хорошо говорит по-английски, но он подтвердил, что его вместе с семьей на границе избивали люди в форме. Азад их назвал «пограничниками».

«Погода была очень холодная. Но нам не давали даже воды. Нам не давали даже немного воды!» — эмоционально высказался он.

По словам Азада, они хотели попасть в Европу из-за того, что жизнь в Ираке сложна и опасна: трудности с работой, жильем, обучением детей. Почему выбрал путь именно через Беларусь? По его словам, в Ираке шла реклама о том, что так можно попасть в Европу. Азад вместе с семьей прилетели в Беларусь через Дубай.

Потратили на билеты по $1000 с каждого. Уже из Минска добрались до границы и хотели ее перейти, но не вышло. Потом же собрались обратно, но их уже не пускали люди в военной форме. Так они зависли на границе на 22 дня.

На вопрос о том, почему после того, как попасть в Польшу семье все же не удалось, они не попросили убежища в Беларуси, чтобы не возвращаться на опасную родину, мужчина ответил:

«Возможно, для кого-то Беларусь для жизни и хорошая страна, но после всего, что с нами здесь произошло, жить в Беларуси мы не хотим. Для нас это не хорошая страна для жизни».

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