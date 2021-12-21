Блогер Максим Кац: История Лукашенко конечна уже в осязаемой перспективе 7 21.12.2021, 11:25

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Максим Кац

Фото: Новая газета

Режим превратил Беларусь в экономическую яму в центре Европы.

В реальности официальных СМИ Беларусь успешно противостоит нападкам Запада, неустафнно наращивает экономический рост и развивается. Но на деле страна превратилась в экономическую яму в центре Европы, рассуждает политолог Максим Кац на своем YouTube-канале:

— Ответные санкции властей очень похожи на то, что делало российское правительство с 2014 года. Мы тогда лишились качественных импортных товаров, а в обмен получили монополизацию продуктовых рынков, очень быстрый рост цен на продукты и, как следствие, падение реальных располагаемых доходов граждан — такой удар по своим.

Так вот, Александр Лукашенко всю дорогу на тех «контрсанкциях» активно паразитировал. Государственная контрабанда в рамках ЕАЭС и общей таможенный границы приобрела в какой-то момент огромные масштабы. Вы, наверное, помните многочисленные мемы о белорусских креветках и белорусском пармезане. Но шутки шутками, а это вызвало обострение между странами вплоть до ограничения товарного транзита.

Лукашенко долгое время зарабатывал не только на роли минского аэропорта как единого хаба для всех, с кем Путин решил поссориться, но и на прямой переклейке этикеток. То есть, белорусское правительство, в принципе, в курсе, как работают антисанкции и к чему они приводят — сделают всех белорусов беднее. Выиграть от такого рода протекционизма могут только те, кто зарабатывает на обходе санкций, а вот экономике и гражданам станет сильно хуже.

Одновременно с этой бодрой реакцией Беларусь активно продолжает наращивать государственный долг. Ныне в планах белорусских властей — получить от Российской Федерации еще $3,5 миллиарда, так что ждем в ближайшее время Лукашенко в Москву или в Сочи.

Госдолг Беларуси уже очень большой: более $18 миллиардов, или свыше четверти ВВП. Для развитой экономики это не было бы проблемой — госдолг США превышает 100% ВВП, у Германии — почти 60%, у Китая — под 70%, у Японии — вообще 200%. Но штука в том, что ни одна из этих стран и близко не находится в положении Беларуси. Их госдолг — это ценный и надежный актив, на который масса покупателей.

С 2020 года за исключением крайне незначительных платежей из других источников единственный донор Беларуси — это российские налогоплательщики. Никто в здравом уме не расценивает белоусский госдолг как инвестиционный инструмент и добровольно туда ничего не отправит. Госдолг может служить лишь гуманитарной помощью автократа побогаче диктатору победнее, никто другой Лукашенко денег не даст, какие бы там ни были проценты.

$3,5 миллиарда, которые хочет получить Лукашенко — это 20% расходной части республиканского бюджета Беларуси в текущем году. И это в полной мере отвечает нам на вопрос, во что обойдутся стране все фокусы Лукашенко последних полутора лет и насколько хорошо работают санкции. Они очень хорошо работают. Паразитический характер белорусского режима никогда не менялся, но все-таки таких масштабных единовременных заимствований мы еще не видели.

Для России эта сумма — в целом, небольшая, это примерно 0,2% нашего ВВП, или расходы московского бюджета за месяц. С другой стороны, ради суммы втрое ниже для создания фонда «Круг добра» для лечения детей с редкими врожденными заболеваниями в России была разрушена шкала плоского подоходного налога.

На $3,5 миллиарда можно купить более 1,5 тысяч доз знаменитого препарата Zolgensma (спасает людей с диагнозом СМА — С), на который с таким трудом каждый раз собирают средства медийные благотворители. То есть, деньги есть, если избрать приоритетом благополучие собственных граждан, а не поддержку соседнего диктатора.

И это еще санкции не начали работать в полной мере, — подчеркивает аналитик, — транзит калийных удобрений через Литву пока не остановлен, существующие нефтяные контракты продолжают исполняться. Настоящий эффект от санкций, от резкого падения экспортной выручки, истинный масштаб проблем мы увидим только в следующем году. А 3,5 миллиарда планируется выпросить уже сейчас… Это говорит о степени зависимости уже на уровне дотационного субъекта федерации.

Эта история конечна, причем конечна в очень осязаемой перспективе. Но каждый день этого режима, каждый день санкций, без реформ, без экономического роста, каждый день в нелепом статусе страны-изгоя — невозвратим.

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