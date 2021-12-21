СБУ предотвратила передачу РФ секретных данных о системе ПВО Украины 4 21.12.2021, 11:32

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Сбором военных сведений занимался бывший чиновник.

Военная контразведка предотвратила передачу РФ секретных данных касательно системы управления противовоздушной обороной Украины.

Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в СБУ.

Скрытым сбором военных сведений занимался в Днепропетровской области бывший чиновник одного из подразделений Воздушных сил ВСУ.

Для этого он незаконно вмешивался в его автоматизированные информационные системы, копируя оттуда материалы, являющиеся государственной тайной.

Секретные данные злоумышленник планировал передать спецслужбам России во время поездки туда под видом посещения родственников.

Сейчас в отношении него начато уголовное производство по ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией лицом, не имеющим прав доступа к ней) и ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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