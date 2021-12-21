«Друзья шутили, что хорошо устроился: жена деньги зарабатывает, а я дома с ребенком сижу» 1 21.12.2021, 11:39

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Рассказ белорусского папы в декрете.

В Барчицах, довольно большой деревне под Бобруйском, тихо и пусто. На улице Центральной ни людей, ни машин. Нет признаков жизни и в деревянных домиках, окруженных разноцветным забором. Лишь в конце населенного пункта у себя во дворе занимается хозяйством Максим Черняк. К 28 годам он успел отучиться на штукатура-маляра и окончить медколледж, открыть благотворительную организацию и одержать верх над онкологией. А еще — завести трех детей и побывать в декретном отпуске, пишет onliner.by.

Растил дочь и боролся с онкологией

«Когда родилась Лиза, мы не знали, как ее купать, хоть у обоих были познания в педиатрии. Пришлось звать на помощь соседку», — рассказывает Максим. Отложив дела, он моет руки, ласково треплет старшую дочь по голове и садится за стол. Невзначай спрашивает, не она ли вымазала шоколадом телевизор. Шестилетняя девчонка (это с ней молодой человек два с половиной года провел в декретном отпуске) отрицательно качает головой, скидывает «косяк» на Мирослава, который сладко спит в родительской кровати, и принимается чистить киви. Рядом с мужем устроилась жена с младшей Аней на руках.

— Все началось в 2014 году, я только-только поступил. Листаю как-то группу медколледжа «ВКонтакте», смотрю — красивая девушка. Написал ей «привет», а она и ответила. Пообщались пару дней, и показалось, что знаем друг друга всю жизнь. Спустя два месяца я предложил Юле переехать ко мне. А меньше чем через год мы поженились, — поглядывая на супругу в поисках поддержки, вспоминает хронологию событий Максим.

Обзавестись детьми молодожены планировали сразу после того, как Юля окончит колледж. Но две полоски на тесте не заставили себя ждать: девушка забеременела еще во время учебы. Пара начала готовиться к рождению первенца, выбирая коляску и кроватку, скупая бутылочки и одежду для младенца.

Радостное волнение и суета быстро сменились чувством тревоги: Максим стал жаловаться на сильную боль в правом боку. Обратился к бобруйским и гомельским медикам — те заподозрили рак. На исследовании в Минске диагноз подтвердился. Оказалось, у парня лимфома. Весь 2016 год он, сражаясь с опухолью, провел в больничных палатах и на операционных столах. И все-таки в перерывах между лечением находил время, чтобы помочь Юле и провести время с дочерью.

— Мы, конечно, боялись, что болезнь начнет прогрессировать и ребенок останется без отца. Но что-то подсказывало, что все наладится. Узнав, что у меня рак, я написал заявление на академотпуск и лег в больницу. А Юля почти сразу после родов продолжила учебу. За ребенком ухаживала моя бабушка и родители жены. Да и я как мог вносил лепту, — повествует многодетный папа.

«Хорошо устроился!»

Тогда в декрет никто не ушел, вопрос о его оформлении возник лишь после того, как Юля закончила колледж, а у Максима как раз подходил к финишу академотпуск. Стипендия будущего фельдшера-акушера явно бы не покрыла расходы молодой семьи. Пара решила, что парень займется ребенком, оформив отпуск по его уходу, а супруга, медсестра по профессии, будет зарабатывать деньги.

«Хорошо устроился! Жена трудится, а ты дома с дочкой сидишь», — подкалывали друзья. Шутки шутками, но все с пониманием отнеслись к новой, непривычной для мужчины роли. «Мы ведь не в каменном веке живем, людей сейчас ничем не удивишь. А если прислушиваться к их мнению, можно с ума сойти», — считает Максим.

— Я никогда не встречал мужчин в декрете. Многие, вероятно, руководствуются тем, что сильный пол должен обеспечивать родных, а не детьми заниматься. Кто-то попросту не знает о такой возможности. Нам о ней рассказала одноклассница, — добавляет он. — На работе нередко сталкиваюсь с тем, что молодые родители не осведомлены, как оформить документы, не в курсе, что их сыну или дочке до трех лет положены бесплатные лекарства. А некоторые вообще забывают покормить малыша. Поэтому, прежде чем заводить ребенка, нужно научиться «пользоваться» им.

Освоить хитрый навык предстояло и Максиму. Это сейчас, будучи отцом троих детей, он с закрытыми глазами приготовит смесь младшей дочери. А пять лет назад сюрпризы и риски караулили его повсюду.

Первое время муж и жена подолгу разговаривали по телефону, совещаясь, как поменять подгузники и уложить спать маленькую Лизу, когда лучше выходить на прогулку и чем кормить, пока Юля на работе. Чтобы не оплошать, парень изучал веб-форумы для мамочек.

— Человеческий опыт ни один учебник не заменит. То, что писали женщины в интернете, я проецировал на свое чадо. Смесь вызвала у чужого ребенка аллергию? Значит, своему я ее точно не дам, — говорит молодой человек. — Почти все время уделял дочке. На мой взгляд, малышу, когда он только-только начинает воспринимать окружающий мир, лучше быть с отцом. В дальнейшем они отдаляются, девочке проще спросить совета у мамы, чем у папы. У нас так и получилось: сейчас я работаю, занимаюсь хозяйством, а ребятами больше занимается Юля.

Справедливая помощь

Дни в декрете мало чем отличались один от другого. Завтрак, купание, смена памперсов, прогулка, обед, просмотр мультиков, возвращение жены с работы — время пролетало мигом. На учебу — рано или поздно Максим должен был возобновить занятия в медколледже — не оставалось ни сил, ни желания. Тем не менее он изучал онкологию и ветеринарию, ездил подрабатывать в Минск, как только у жены получалось взять отпуск за свой счет. И регулярно обследовался.

— Время, проведенное в больницах, ассоциируется у меня с нуждой и безысходностью. Некоторые пациенты едва ли могли позволить себе вещи первой необходимости. А родные онкобольных тратили целые состояния, чтобы состояние близких улучшилось. Я пообещал себе: когда выздоровею, стану помогать взрослым, — делится молодой человек.

Он свое слово сдержал: четыре года назад в Бобруйске открылось благотворительное учреждение «Справедливая помощь», где по сей день кормят и одевают бездомных и малоимущих.

— Мнение, что мужчина в отпуске по уходу за ребенком ничего не делает, — миф. Мне нужно было и с ребенком поиграть, и вопросы по дому решить, и нуждающимся помочь. Было сложно, но со временем привыкаешь к такому укладу, — делится Максим. — В каком-то плане ухаживать за детьми даже сложнее, чем вкалывать на стройке. Но я все равно советую парням, особенно тем, у кого родился мальчик, идти в декрет. Хотя бы для того, чтобы, оказавшись на месте женщины, прочувствовать, как им бывает непросто. Или рассказать о своем опыте потомкам.

Участок под Бобруйском супруги Черняк купили четыре года назад. За покосившийся домик с хозяйственными постройками Юля и Максим отдали всего 500 долларов по курсу. Немало денег, в том числе из пособий по уходу за ребятами, вложили в ремонт. Хоть все здесь сделано руками взрослых, жилище с расписанными каракулями стенами, игрушками на полу и сладостями на столе больше напоминает царство детей. С трехлетним Мирославом и годовалой Аней в декретном отпуске находилась мама.

— Все зависит от обстоятельств. Если мужчина не работает или его зарплата меньше жены, почему бы ему не оформить отпуск на себя? Максим не пошел в декрет второй раз лишь потому, что ему нужно было закончить медколледж. Поэтому за Мирославом ухаживала я. Спустя восемь месяцев вышла на работу, с детьми помогали родные. Но вскоре выяснилось, что я опять беременна, — берет слово Юля.

— В скорой я получаю около двух тысяч в месяц, это куда больше пособия. Но если бы снова нужно было подменить жену, я бы согласился, — подключается Максим.

Дел по хозяйству в частном доме хватает, тем более зимой. Однако супруги не разделяют бытовые задачи на «женские» и «мужские». Пока папа на работе, мама кормит детей, стережет уток и гусей, колет дрова, топит котел. А глава семейства, вернувшись с суток в скорой помощи, может приготовить обед или помыть посуду. Такой порядок у Юли и Максима был всегда.

— У всех одинаковые руки. Права и обязанности у мамы и папы тоже одни и те же. Не вижу ничего страшного в том, что жена попросит мужа поменять ребенку пеленки, — уверяет девушка.

— На работе мне иногда не хватает времени даже на прием пищи. Юле было проще, у нее было время отдохнуть. Поэтому, вернувшись со смены, она могла помочь мне по дому. Но не было такого, что я в декрете лежу на диване, а уставшая жена, вернувшись с работы, идет на кухню. Мы все делали вместе. Сейчас нам еще легче: старшая дочка возьмет да помоет посуду, сын принесет молоток, — улыбается муж.

Большую часть времени семья проводит вместе. Летом ходят на озеро и речку. Времени на посиделки с друзьями не хватает, но компания трех малышей Юле и Максиму куда приятнее и дороже.

— Отпуск по уходу за ребенком никак повлиял на наши отношения, мы по-прежнему очень близки с Юлей. Делаем все возможное, чтобы дети росли в любви, разбирались, что есть хорошо, а что плохо, привыкали к труду, помогали окружающим. Судя по Лизе, у нас все получается. Время, проведенное с ней в декрете, пошло на пользу обоим. Я лучше понимаю дочь, нам легче найти общий язык и договориться, — заключает Максим.

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