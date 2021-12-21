Сыграй на лире 1 Telegram-канал «СерпомПо»

21.12.2021, 11:46

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Рекордное падение и взлет турецкой валюты — чем это кончится.

Туристический сезон закончился, однако Турция возглавляет список стран, куда собираются россияне на Новый год. Многих интересует, что там с лирой, почему она скачет как бешеная — то рекордное падение, то новый взлет...

Октябрь 2021 лира закончила на уровне менее 10 за доллар. В ноябре скакнула до 13, а 20 декабря пробила 18.

Вчера президент Реджеп Эрдоган объявил «план спасения лиры» - беспоставочные фьючерсы, предлагаемые властями (с оплатой дохода в лирах), обнуление налогов для лировых облигаций и, главное, компенсацию вкладчикам в лире, если потери на курсе превысят проценты по депозиту...

Как все это будет работать (и откуда возьмутся деньги на это), пока не ясно. Но меры действительно оригинальные (известные в теории, но крайне редко применявшиеся на практике) и, что особенно интересно, не требующие валютных интервенций и вообще вложений прямо сейчас... Конечно, ведь с валютными резервами у турецкого центробанка проблема.

Пока план работает — лира с конца дня 20 декабря укрепляется и сегодня выросла в моменте до 11 за доллар.

Это просто фантастика, ведь валютный кризис турецкие власти фактически решили заливать лирами — все равно, что тушить огонь бензином. Но турецкие инвесторы, видимо, пока довольны. Но ведь так просто не бывает...

Почему падает турецкая лира?

Три мощнейших удара получила турецкая лира за последние 5 лет.

1) Неудачная попытка госпереворота 2016 года перевела страну в режим авторитарной диктатуры с жестким подавлением инакомыслящих. Иностранные инвесторы потянулись на выход, вдруг вспомнив, что турецкий капитализм — клановый и коррупционный.

2️) Арест американского гражданина в 2018 году с обвинениями в терроризме и участии в госперевороте привел к ответным мерам Трампа — повышении вдвое пошлин на импорт турецких стали и алюминия, главных предметов турецкого экспорта. Лира за один день тогда обрушилась на 20%...

3) Пандемия привела к резкому сокращению туризма и притока валюты в страну.

В середине 2016-го за доллар давали 3 лиры. Ну, а сколько сегодня — знаете.

В нулевые годы Турция и Россия считались «восходящими звездами», за которыми будущее. Сейчас обе страны явно выбыли из этого списка.

В 2010-2017 экономический рост Турции составлял 5-8% в год. В 2019 — менее 1%. Инфляция с 5-8% увеличилась до 20%. Теперь грозит вырасти до 30%.

Эрдоган, не желая менять другие элементы своей политики, решил бороться за экономический рост только низким процентом. Высокая ставка объявлена Эрдоганом «матерью и отцом всего зла». Но как это делать при растущей инфляции?

Он подчинил ЦБ правительству (поправки в конституцию 2018 года) и за последние 2 года сменил 4 руководителей ЦБ, пока не нашел профессора, который писал, что рост ставки непрямым образом провоцирует инфляцию...

Увы, низкая ставка — не панацея. Это важный элемент экономической политики, но, будучи единственным, он не работает, если инвесторы бегут из страны из-за авторитаризма в политике и авантюризма в экономике. ЦБ потратил за 2 года все свои резервы на валютные интервенции и «держал» лиру сколько мог. Но резервы имеют свойство заканчиваться. Технически сейчас они уже отрицательны, несмотря на поддержку МВФ с увеличением квот всем странам мира в 2020 году.

Лира должна была упасть. Удивительно, что она продержалась так долго.

Что дальше?

Вечного двигателя не бывает, залить валютный кризис лирами не получится, сегодняшний эффект - временный.

Официальная оппозиция в парламенте уже поставила вопрос о досрочных президентских и парламентских выборах. Эрдоган ответил: я уже снижал инфляцию до 4%, я сделаю это снова.

Однако для независимых наблюдателей пока все выглядит так, что экономические проблемы страны нарастают как снежный ком. Население стонет от роста цен. Лиру в среднесрочном периоде не удержать.

Призрак дефолта Турции становится все более материальным, призрак нового политического кризиса — тоже.

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