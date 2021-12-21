Таракан назначил нового министра торговли и гомельского «губернатора»8
- 21.12.2021, 12:00
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Руководители Министерства сельского хозяйства сняты с должностей.
Сегодня Таракан провел ряд кадровых назначений.
Иван Крупко назначен председателем Гомельского областного исполнительного комитета, передает корреспондент БелТА.
До настоящего времени Иван Крупко возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Таракан также назначил Алексея Богданова министром антимонопольного регулирования и торговли.
Алексей Богданов до настоящего времени занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Сергей Шлычков назначен председателем Государственного комитета по науке и технологиям.
До настоящего времени Сергей Шлычков работал в должности заместителя начальника управления цифровизации и инновационного развития - заведующего отделом науки и инновационного развития Аппарата Совета Министров Беларуси.