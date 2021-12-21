Таракан назначил нового министра торговли и гомельского «губернатора» 8 21.12.2021, 12:00

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Иван Крупко

Фото: сайт sb.by

Руководители Министерства сельского хозяйства сняты с должностей.

Сегодня Таракан провел ряд кадровых назначений.

Иван Крупко назначен председателем Гомельского областного исполнительного комитета, передает корреспондент БелТА.

До настоящего времени Иван Крупко возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Таракан также назначил Алексея Богданова министром антимонопольного регулирования и торговли.

Алексей Богданов до настоящего времени занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Сергей Шлычков назначен председателем Государственного комитета по науке и технологиям.

До настоящего времени Сергей Шлычков работал в должности заместителя начальника управления цифровизации и инновационного развития - заведующего отделом науки и инновационного развития Аппарата Совета Министров Беларуси.

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