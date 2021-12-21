В Калининграде заявили о проблемах с поставками грузов через Беларусь 3 21.12.2021, 12:14

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иллюстрационное фото

Всему виной авантюры режима на границе.

В Калининграде заявили о проблемах с поставками грузов через Беларусь. Это связано с очередями грузовиков на границах стран ЕС и нашей страны.

"К сожалению, ситуация очень осложнилась, — цитирует слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова РИА "Новости". — Возникли очереди на белорусско-литовской границе, а это та граница, по которой идёт дорога в нашу сторону".

По словам Алиханова, транспортники решили оперативно изменить маршрут и повезли грузы в Калининград в объезд — через Латвию. "И это создало проблему ещё и там, сейчас там даже больше загружено, чем на границе Литва — Беларусь", — говорит губернатор. Проводятся консультации властей Калининградской области РФ с российским МИД, с посольствами в Беларуси, Польше и Литве.

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