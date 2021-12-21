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Британская разведка предупредила о реальной возможности вторжения РФ в Украину в канун Рождества

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  • 21.12.2021, 12:21
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Британская разведка предупредила о реальной возможности вторжения РФ в Украину в канун Рождества

Дата совпадает с годовщиной ввода советских войск в Афганистан.

Разведка Великобритании предупредила правительство об «очень реальной возможности» вторжения Российской Федерации в Украину в канун Рождества.

Об том сообщает Daily Star.

Примечательно, что дата 24 декабря совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.

«Силы вторжения» состоят из сотни тысяч военнослужащих, танков, ударных вертолетов, артиллерийских и зенитных полков, которые сконцентрированы на границе.

Полковник Ричард Кемп, бывший командующий войсками в Афганистане, заявил: «Нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину. Наиболее вероятный вариант - дипломатические и экономические санкции».

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