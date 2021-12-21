«Порой человек меняется до неузнаваемости»: медик рассказала, что ждет переболевших коронавирусом белорусов 1 21.12.2021, 12:28

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Постковидный синдром наступает вне зависимости от тяжести болезни.

У человека, который перенес ковидную инфекцию, независимо от ее тяжести, может наблюдаться постковидный синдром. Об этом рассказала руководитель Минского городского центра здоровья Снежана Кавриго в эфире «Радио-Минск».

«К примеру, у человека могут появиться симптомы, которых не было ранее, после перенесенных других болезней. Коронавирусная инфекция — системное заболевание, которое поражает в основном сосуды. А все наши органы пронизаны сосудами, поэтому любой орган может дать сбой. Не только легкие», — сказала Ковриго.

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По ее словам, большинство переболевших жалуются на проблемы со стороны нервной системы, апатию и бессоницу.

«Порой человек меняется до неузнаваемости. Причем, это касается любого возраста. Молодые женщины рассказывали, что были спокойными, а стали агрессивными. Среди других негативных последствий перенесенной ковид-инфекции — проблемы с сердечно-сосудистой системой, с кожей, ногтями, выпадение волос», — отметила врач.

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