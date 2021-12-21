На западе Турции раскопали древние мраморные статуи 21.12.2021, 12:42

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иллюстрационное Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Обе статуи изображают мужчин, и, скорее всего, были изваяниями античных богов.

Археологи, которые работали в западной Турции, обнаружили две статуи возрастом 2000 лет при раскопках древнего греко-римского города Блаундос, пишет «Новое время».

Обе статуи изображают мужчин, и, скорее всего, были изваяниями античных богов, отмечают турецкие ученые.

Блаундос был построен македонцами, которые прибыли в Анатолию, на территории современной Турции, после военной кампании Александра Великого. Руины древнего города, расположенного на территории нынешнего Улубейского района провинции Усак, позже были оккупированы римлянами.

Раскопки, которые начались в 2018 году, в настоящее время сосредоточены в районе, где находится храм греческой богини Деметры. Бирол Джан, преподаватель кафедры археологии Университета Усак, сказал, что команда обнаружила две статуи во дворе храма, расположенного в центре города.

Джан, возглавляющий раскопки, сказал, что одна из обнаруженных статуй была высотой 185 сантиметров (более 6 футов) без головы, а у другой отсутствовали голова, правая рука и обе ноги.

«Мы еще не знаем, принадлежат ли эти статуи самому храму, или они находились на улице около него», — сказал он, добавив, что дальнейшие исследования находок продолжаются.

«Обе находки представляют собой мраморные статуи мужчин. Мы еще не определили, кто они — боги, императоры или государственные деятели», — сказал Джан.

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