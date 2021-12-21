закрыть
21 декабря 2021, вторник, 14:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Латвия не пустила в страну нефтепродукты из Беларуси

4
  • 21.12.2021, 12:49
  • 10,830
Латвия не пустила в страну нефтепродукты из Беларуси
иллюстрационное фото

Транзит остановлен из-за санкций.

Латвия не пустила в страну 383 тонны нефтепродуктов из Беларуси, сообщает skaties.lv.

Латвия полностью закрыла транзит нефтепродуктов по контрактам, которые заключили до 21 июня этого года.

Вот как прокомментировал ситуацию начальник таможенного управления Службы государственных доходов Латвии Раймонд Зукулс:

«Мы установили нарушение введенных санкций. Нам не сообщили, что соглашение о транспортировке было заключено до 21 июня [дня, когда Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций против режима Лукашенко] ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип
Белорусы, будьте сильными и смелыми
Белорусы, будьте сильными и смелыми Игорь Лосик