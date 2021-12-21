Латвия не пустила в страну нефтепродукты из Беларуси 4 21.12.2021, 12:49

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иллюстрационное фото

Транзит остановлен из-за санкций.

Латвия не пустила в страну 383 тонны нефтепродуктов из Беларуси, сообщает skaties.lv.

Латвия полностью закрыла транзит нефтепродуктов по контрактам, которые заключили до 21 июня этого года.

Вот как прокомментировал ситуацию начальник таможенного управления Службы государственных доходов Латвии Раймонд Зукулс:

«Мы установили нарушение введенных санкций. Нам не сообщили, что соглашение о транспортировке было заключено до 21 июня [дня, когда Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций против режима Лукашенко] ».

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