«Камера снимает, как человека из окна выбрасывают» 21.12.2021, 12:56

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фото: epa

Опубликовано новое видео о пытках российских колониях.

Проект Gulagu.net опубликовал на своем канале в YouTube новые видео с пытками заключенных - предположительно, в одном из пенитенциарных заведений в Красноярске. По словам сотрудников правозащитного проекта, записи получены из "секретного видеоархива ФСБ/ФСИН".

Как утверждает Gulagu.net, опубликованные кадры - менее 1% имеющихся у проекта видео. Основатель проекта Владимир Осечкин оговаривается, что обнародованная версия - "лайтовая" (облегченная), более жестокие кадры правозащитники пока не могут опубликовать из-за правил канала YouTube.

На одной из записей сотрудник ФСИН беседует в камере с двумя заключенными, которых Осечкин называет его агентами. После ухода сотрудника ФСИН в камеру заводят еще одного заключенного, которого, как утверждает Осечкин, было приказано избить и унизить.

Его тут же начинают избивать и заталкивать в туалет. Затем в камере приглушают свет и избиваемого помещают между коек, где видеокамера не может снять, что с ним происходит. Еще один заключенный не участвует в избиении, но наблюдает и раскладывает на койках матрасы так, чтобы происходящее не было видно на камеру, комментирует происходящее Осечкин.

Также Gulagu.net показывает фрагмент избиения заключенного сотрудниками ФСИН и кадры от 27 июля 2020 года, на которых заключенный выпадает из окна. "Вот идет часовой, и в это же самое время камера снимает, как человека из окна выбрасывают", - поясняет Осечкин. Он сообщил со ссылкой на источник в УФСИН по Красноярскому краю, при падении мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и через два дня умер. По информации источника, заключенный не сам выпал из окна - "выбрасывали его умышленно".

Он отметил, что видео правозащитники взяли напрямую из системы видеонаблюдения ФСИН.

В главном управлении ФСИН по Красноярскому краю заявили, что проведут проверку по размещенному в интернете видео об избиениях осужденных.

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