У режима внешней политики просто нет

У режима внешней политики просто нет3
- Андрей Суздальцев
- 21.12.2021, 13:03
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Лукашенко оказался в роли изгоя.
Лукашенко принимает решения в обеспечении внешней политики по лекалам старого анекдота: «будем кровати двигать».
Лукашенко отмечает сложность внешнеполитической обстановки, в которой находится Республика Беларусь. Что уж скрывать, Лукашенко мог бы сказать откровенно: блокада и внешнеполитическая изоляция + западные санкции.
Вообще-то логика принятия решения у белорусского руководства потрясающая. Ответ Лукашенко на внешнеполитическую изоляцию: «пересмотреть структуру и численность МИДа на западном, восточном и южном «векторах», «пересмотреть структуру и численность сотрудников» МИДа, включая представительства за рубежом (!). Превосходные решения, но вот только как связано штатное расписание МИДа РБ с прорывом внешнеполитической блокады, снятием санкции и признанием шестого президентского срока Лукашенко? Абсолютно никак. Это иллюзии.
На самом деле у современной поставгустовской Беларуси внешней политики просто нет, а МИД РБ занят написанием шедевральных никем не читаемых, кроме на данном ресурсе, эмоциональных заявлений в стиле Пхеньяна. МИД Беларуси не нужен.
А прорвать внешнеполитическую блокаду и отменить санкции может только уход от власти главного виновника того, что к тридцатилетнему юбилею Беларусь оказалась в роли международного изгоя – Лукашенко.
Андрей Суздальцев, Telegram