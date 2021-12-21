У режима внешней политики просто нет 3 Андрей Суздальцев

21.12.2021, 13:03

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Андрей Суздальцев

Лукашенко оказался в роли изгоя.

Лукашенко принимает решения в обеспечении внешней политики по лекалам старого анекдота: «будем кровати двигать».

Лукашенко отмечает сложность внешнеполитической обстановки, в которой находится Республика Беларусь. Что уж скрывать, Лукашенко мог бы сказать откровенно: блокада и внешнеполитическая изоляция + западные санкции.

Вообще-то логика принятия решения у белорусского руководства потрясающая. Ответ Лукашенко на внешнеполитическую изоляцию: «пересмотреть структуру и численность МИДа на западном, восточном и южном «векторах», «пересмотреть структуру и численность сотрудников» МИДа, включая представительства за рубежом (!). Превосходные решения, но вот только как связано штатное расписание МИДа РБ с прорывом внешнеполитической блокады, снятием санкции и признанием шестого президентского срока Лукашенко? Абсолютно никак. Это иллюзии.

На самом деле у современной поставгустовской Беларуси внешней политики просто нет, а МИД РБ занят написанием шедевральных никем не читаемых, кроме на данном ресурсе, эмоциональных заявлений в стиле Пхеньяна. МИД Беларуси не нужен.

А прорвать внешнеполитическую блокаду и отменить санкции может только уход от власти главного виновника того, что к тридцатилетнему юбилею Беларусь оказалась в роли международного изгоя – Лукашенко.

Андрей Суздальцев, Telegram

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