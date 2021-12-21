Порошенко: Вернусь в Украину в первой половине января

Порошенко: Вернусь в Украину в первой половине января19
- 21.12.2021, 13:17
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СБУ подозревает экс-президента в государственной измене.
Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января, пишет «Новое время».
Об этом Порошенко сказал, комментируя объявление ему подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации.
«Мне передают „приветы“ из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского», — отметил он.
Порошенко подчеркнул, что после его возвращения «мы поговорим о государственной измене и о содействии и финансировании терроризма».
«Я хочу подчеркнуть, что оглашение подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям — это переход красных линий. Это уже не шутки, шутки закончились. И за это придется отвечать. Но потом. Сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отбить российскую агрессию», — добавил он.