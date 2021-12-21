закрыть
21 декабря 2021, вторник, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Порошенко: Вернусь в Украину в первой половине января

19
  • 21.12.2021, 13:17
  • 2,622
Порошенко: Вернусь в Украину в первой половине января
Петр Порошенко

СБУ подозревает экс-президента в государственной измене.

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января, пишет «Новое время».

Об этом Порошенко сказал, комментируя объявление ему подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации.

«Мне передают „приветы“ из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского», — отметил он.

Порошенко подчеркнул, что после его возвращения «мы поговорим о государственной измене и о содействии и финансировании терроризма».

«Я хочу подчеркнуть, что оглашение подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям — это переход красных линий. Это уже не шутки, шутки закончились. И за это придется отвечать. Но потом. Сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться, сейчас мы должны спасти Украину и отбить российскую агрессию», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип
Белорусы, будьте сильными и смелыми
Белорусы, будьте сильными и смелыми Игорь Лосик