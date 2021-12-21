«Ломило суставы, спину»: рассказ белоруса о заболевшем «омикроном» родственнике 21.12.2021, 13:10

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Человек неделю ходил по городу, ездил в метро, общался с десятками знакомых.

Совет министров РБ отменил правила коронавирусной самоизоляции постановлением 727 от 17 декабря.

Теперь не требуется самоизоляция для контактов первого уровня, а также для граждан страны, вернувшихся из стран «красной зоны».

Самоизоляции теперь подлежат лишь лица, имеющие инфекцию COVID 19. Изоляция туристов и приезжих также отменена.

В связи с этим телеграм-канал «Белые халаты» поделился историей подписчика:

«Как бы ни было печально, но штамм омикрон уже пришел в Беларусь. На прошлой неделе мой брат начал чувствовать себя неважно. Ломило суставы, спину, появились все признаки простуды. Температура держалась в промежутке 37-37,5. Запахи и вкусы не пропадали.

В среду пошел в поликлинику, но на приеме у врача температуры «не было». Мерили ее «бластером» — бесконтактным термометром. Словам о самочувствии не поверили и отправили домой без больничного и лечения.

В четверг брата отправляют в командировку в Москву. И в четверг он сдает тест ПЦР для поездки. Лаборатория «Городская клиническая инфекционная больница». Он неоднократно сдавал тесты ПЦР и знает, как должен проводиться этот анализ. В этот раз ему просто поводили по «крыльям» носа изнутри секунду и все. Результат соответственно «отрицательный».

В листе опроса о самочувствии было написано, что жалоб нет, хотя он рассказывал о своем состоянии. В пятницу он едет поездом в Москву. Самочувствие значительно меняется. Добавились дикая слабость и кашель.

В субботу утром, сразу по приезду в Москву, он пошел в частный медцентр в Москве сдавать тест на коронавирус. Результат был вечером.

В съемную квартиру (компания постоянно снимает квартиры командировочным) приехали представитель медцентра и «скорая помощь». Все были в «скафандрах». Сообщили, что у него выявлен штамм омикрон и повезли в больницу.

Сейчас он лежит в одной из больниц Москвы в средне-тяжелом состоянии (на кислороде) с 30% поражения легких. У него есть некоторые сопутствующие состояния, которые также дают о себе знать в контексте болезни.

Вот так человек со штаммом «Омикрон» неделю ходил по городу, ездил в метро, ходил в магазины, на работу и т.д. Он посчитал, что только по работе за эту неделю он общался не менее чем со 150 людьми».

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