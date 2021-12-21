В России загорелся крупный гипермаркет «Лента» 4 21.12.2021, 13:31

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фото: Дмитрий Кандинский vtomske.ru

Пламя охватило уже все здание, у него обрушилась крыша.

В российском Томске загорелся гипермаркет «Лента». На видео очевидцев можно заметить, как из здания вырываются густые клубы дыма. На месте работают 76 спасателей и еще 24 единицы техники. Идет поиск очага пожара, пишет портал vtomske.ru.

Одна из сотрудниц гипермаркета рассказала о начале происшествия:

«Что-то просто вспыхнуло в отделе мультимедиа. Что именно — не знаю, была в другом отделе, услышали только сигнализацию, и все. Эвакуация началась сразу, всех вывели».

Пресс-служба «Ленты» также прокомментировала произошедшее:

«Возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет».

Пламя охватило уже все здание, у него обрушилась крыша. Изнутри доносятся звуки взрывов. Что за они, предположила еще одна работница гипермаркета:

«Произошел пожар в отделе с пиротехникой. Там кто-то какую-то бомбочку взорвал, кто-то из посетителей вроде. С этого все началось и пошло дальше, наверх, где большое количество пиротехники. Потом сработала сигнализация и нас сразу всех вывели, пожарная система еще не успела заработать, только-только все началось, и нас тут же всех вывели».

По информации «РИА-Новости», из здания эвакуировали около 200 человек.

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